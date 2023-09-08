Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında Zonguldak, Bartın ve Karabük için toplam 2 bin işçi alımı yapacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:05 facebook

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