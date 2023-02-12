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'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası

Televizyon Yayıncıları Derneği, 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’da deprem bölgesindeki yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldı. İşte detaylar...

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  • Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanallarda yayınlanacak?

    ATV, KANAL D, STAR, SHOW TV, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.
  • Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanallarda yayınlanacak?

    TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şöyle; “15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık”

     
  • Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanallarda yayınlanacak?

    'TÜRKİYE TEK YÜREK' YARDIM KAMPANYASI

    Yardım gecesine ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

    "6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik. Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı. Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız. Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık. Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW TV, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan yardımlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başımız sağolsun Türkiye."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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