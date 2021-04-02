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Türkiye terörle mücadele konusunda Mozambik'le iş birliğine hazır

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Avni Aksoy, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda başarılı mücadele vermiş bir ülke olarak Mozambik'le elinden gelen her türlü iş birliğini sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye terörle mücadele konusunda Mozambik'le iş birliğine hazır
AA

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 2017'den bu yana artan terör saldırıları nedeniyle bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyon kişi de güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendirilen Ensar'ul Sunna, ülkenin kuzeyindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Cabo Delgado bölgesini hedef alıyor.

Ensar'ul Sunna'nın 24 Mart'tan bu yana özellikle Fransız şirket Total'in 23 milyar dolarlık doğal gaz çıkarma ve sıvılaştırılmış tesislerinin etrafını hedef alan saldırıları sadece Mozambik'te değil, bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Mozambik'teki terör saldırıları ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Aksoy, "Mozambik'in güçlenmesini ve kalkınmasını istemeyen dış aktörler bulunuyor. Ülkedeki terörist saldırıların da bu mihrakların kışkırtmaları sonucu gerçekleştiğini düşünüyorum." dedi.

Sömürgeciliğin bugün çeşitli kisveler altında, eski ve yeni aktörler tarafından sürdürülmeye çalışıldığına dikkati çeken Aksoy, "Afrika'nın herhangi bir yerinde yeni bir yer altı kaynağı keşfedildiği zaman gerek bu kaynaktan yararlanmak isteyenlerin, gerekse de bu kaynağın keşfinin kendi ellerindeki benzer kaynakların değerini azaltacağını düşünenlerin bölgeye ilgisini yoğunlaştırması beklenir. Mozambik’te de bu şablonun çok benzerinin işlendiğini görüyorum." diye konuştu.

Terör örgütlerinin sadece yandaşlarının desteği ve militanlarının katılımıyla bu kadar geniş çaplı, eşgüdümlü ve kanlı eylemler yapamayacağına, Türkiye'de de aynı sürecin yaşandığına işaret eden Aksoy, "Ülkemizde de örneklerinin görüldüğü gibi mutlaka terör örgütlerinin hedef aldığı ülkelerde bir veya daha çok dış mihrakın bir çıkarı var. Bazı aktörler o ülkenin güçlenmesini, ekonomik olarak gelişmesini istemiyor, terör örgütleri sadece birer maşa." ifadelerini kullandı.

- "Bu örgüt ülkenin sosyal dokusuna uygun değil"

Aksoy, Ensar'ul Sunna örgütünün ideolojik olarak savunuculuğunu yaptığını ileri sürdüğü İslam dinine mensup Mozambik vatandaşlarının bu saldırılardan ciddi endişe duyduğunu vurgulayarak, "Bu örgütün saldırılarından ve eylemlerinden en çok etkilenen sosyal grup Müslümanlar." diye konuştu.

Dış desteğin kesilmesi durumunda terör saldırılarının önlenebileceğini dile getiren Aksoy, "Bu örgüt ülkenin sosyal dokusuna uygun değil." dedi.

- "Paralı askerler hiçbir ülkenin savunmasını kendi öz insanı gibi yapamaz"

Mozambik'te terörle mücadele ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Rusya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden paralı savaşçılar ile birlikte bölge ülkelerden askeri birlikler görev alıyor.

Mozambik'teki Wagner gibi yabancı paralı savaşçılar ve bölge ülkelerinin askeri desteğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Aksoy, terörün ve güvenlik sorununun sadece ülkenin kendi öz kaynağının doğru bir şekilde kullanılmasıyla çözülebileceğini kaydetti.

Aksoy, "Bir ülkenin dış mihraklı terörle mücadelede başarı kazanmasının öz kaynaklarını doğru şekilde kullanarak gücünü artırmasına, ayrıca doğru strateji ve taktikler geliştirmesine bağlı olduğunu kendi tecrübemizle biliyoruz. Hiçbir yabancı askeri gücün, hele de paralı askerlerin hiçbir ülkenin savunmasını kendi öz insanı gibi yapamayacağını izah etmeye gerek bile yoktur." dedi.

- "Türkiye olarak her türlü iş birliğini sağlamaya hazırız"

Afrika Birliği'nin (AfB),Mozambik'te artan terör saldırılarına karşı acil eylem çağrısı yaparak bölgede barış ve güvenliğin desteklemesi için hazır olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Aksoy, terörün uluslararası bir sorun olduğuna ve Mozambik’teki saldırıların bölge ülkelerini de hedef aldığına işaret etti.

Büyükelçi Aksoy, bölge ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir mücadele arayışı içinde olduklarının altını çizerek "Terörle mücadele konusunda tecrübemiz ışığında ve başarılı bir mücadele vermiş olan Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen her türlü iş birliğini sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan insani kriz ile ilgili değerlendirmede bulunan Aksoy, şunları kaydetti:

"İnsani yardımlar konusunda Kızılay ve AFAD, acil durumlarda keza AFAD ve kalkınma projeleri konusunda da TİKA Mozambik tarafının ihtiyaçları ve elimizdeki imkanlar çerçevesinde son olaylar karşısında değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Mozambik tarafı şu anda herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığını belirttiği için fiilen sahada henüz harekete geçmiş değiliz. Ama talep olursa değerlendirmeye hazırız."

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