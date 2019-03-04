Bakan Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de, Gülşehir ilçesinde bulunan yer altı patates deposunu inceledi.

Burada firmanın analiz laboratuvarı ve sera bölümünü de gezen Pakdemirli, incelemenin ardından Türkiye'de tohum üretimiyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Bu konuda Türkiye'nin çok iyi noktaya geldiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2002 yılında 150 bin ton olan tohum üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin ton oldu. Nevşehir'de de bunun başarılı bir örneğini görmüş olduk. Bu, son derece memnuniyet verici. Tamamen hastalıklardan ari 3-4 yıl içerisinde patates tohumlarında artık piyasaya da sürüleceğinin müjdesini almış olduk. Bu da tarım sektörü olarak bizi son derece memnun etti." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, tohum konusunda eleştiriler olduğunu aktarması üzerine Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarımla ilgili her konu günlük siyasete alet ediliyor ama buradaki rakamları ve gerçekleri bilerek konuşmak gerekli diye düşünüyorum. 150 bin ton üretimden 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Dünyada da 11. sıradayız. Türkiye, 2023 ile ilgili kendisine hep ilk 10'da olmak gibi bir hedef koydu. Tohumculuk sektöründe de aslında 11. sırayla ve 750 milyon dolarla dünyada ihracatta 11. sıradayız. Tabii ki bunu daha iyi yapmamız lazım. Bu tarz inisiyatif ve girişimleri bakanlık olarak sektör olarak mutlaka destekliyor olmamız lazım. Daha iyiye doğru bir yolculuğa çıkmamız lazım, bulunduğumuz yeri de kötü görmüyor olmamız lazım. Bugün burada gözlediğimiz şeyler, ben bu işin Avrupa'sını, Hollanda'sını ve Almanya'sını, Fransa'sını da biliyorum, burada birçok konuda şu an Avrupa'nın daha ilerisinde olduğumuzu gördüm ve müşahede ettim, bu da son derce memnuniyet verici."