Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı sektör olarak desteklediklerini ifade etti.

İki yıllık sıkıntılı dönem sonrasında turizmde bu yıl yaşanan yükselişin gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini belirten Bayındır, "Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi. Turizmde uluslararası arenada pazarlık gücümüzü de yeniden kazanmaya başladık." yorumunu yaptı.

Bu programa sonuna kadar destek vereceklerini dile getiren Bayındır, "Burası bizim ülkemiz. Her türlü fedakarlığa hazırız. Elimizden gelen her şeyi, hatta elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Yüzde 10, gerekiyorsa daha fazla indirimle bu programda yerimizi alacağız ve bütün gücümüzle destekleyeceğiz." bilgisini verdi.

"2019 İÇİN İYİMSERİZ"

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turizmde 2019 beklentilerini de dile getirerek, bugünden 2019 yılını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak gelecek yıla ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi.

Henüz Türkiye için işaret fişeği niteliğindeki fuarların başlamadığına işaret eden Bayındır, "Londra, Berlin, Madrid, Moskova vs fuarlarından gelecek işaretler çok önemli. Ancak bugünden 2019 yılına yönelik ön satışlardan olumlu sinyaller geldiğini söyleyebiliriz. Turizm ürünleri ve çeşitliliği bakımından birincil rakiplerimizden olan İspanya son iki yılda rekorlara imza atarken, Türkiye’nin yeniden devreye girmesiyle kan kaybetmeye başladı. İspanya'nın gerileme yaşadığı pazarlardan Türkiye’ye bir kayış olmasını bekliyoruz. Sektörümüz açısından olumlu olarak nitelendirebileceğimiz bir yaz sezonunu geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Bayındır, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 23 artış gerçekleşti ve 27 milyon yabancı turist geldi. Yılın ziyaretçi sayısı açısından çift haneli artışla bitmesini bekliyoruz. Konaklama sektörü de yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70’in üzerinde seyretti. Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 1.4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildi."

Bayındır, fiyat artışının da söz konusu olduğuna işaret ederek, "Ama bu demek değil ki, Türkiye turizmden çok para kazanmaya başladı. Daha önce de sürekli olarak belirttiğimiz gibi, bu yıl maalesef fiyatlarda, turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

Fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek için bir kaç yıl daha beklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yani yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Belki turist sayısını beklentilerin üzerinde artırabiliriz ama asıl önemli olan geliri artırmak. Kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. 2017 yılını 26,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Bu yıl ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edildi." yorumunu yaptı.

Bayındır, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30,6’lık artış yaşandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu trendin devam etmesini, yıl sonu itibariyle de bu artış oranının gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Kişi başı harcama bu yılın ikinci çeyreğinde 638 dolara geriledi. Geçen yıl bu rakam 681 dolar olmuştu. Maalesef gerileme söz konusu. Türkiye’de 2017 yılında ortalama harcama kişi başı 681 dolar olarak gerçekleşmişti.

Kişi başı harcama bu yılın ikinci çeyreğinde 638 dolara geriledi. İspanya’da turist başı harcama bin 50 avro civarında, yani Türkiye'nin epey üstünde. İtalya’da bin 100 avro ve Fransa’da ise kişi başı harcama bin 400 avronun üzerine çıkıyor. Buradaki farkın en önemli sebeplerinden biri, turiste şehir içinde eğlence, gastronomi, kültür/sanat gibi alanlarda harcama yaptırabilmektir."

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