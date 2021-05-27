Türkiye Türkçesini öğreten TTÖMER, Kırgızistan ile Türkiye arasında köprüler kuruyor

AA

Türkiye'nin 1995 yılında Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde faaliyet gösteren TTÖMER, Kırgızistan'da 1996 yılından beri kursiyerlerine deneyimli kadro ve tam donanımlı sınıflarla eğitim imkanı sunuyor.

TTÖMER, aynı zamanda Bişkek dışındaki Oş, Celalabad ve Karakol şehirlerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ülkenin prestijli üniversitelerinde kurulan Türk Dili ve Kültür Merkezleri'nde Türkçe öğretiyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER'in yanı sıra Türkçe eğitimi, başta Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Orta Okulu ve Kırgız Türk Meslek Kız Lisesi ile özel okul ve kurslarda da veriliyor.

Bu merkezlerde dil öğrenenlerin çoğunluğunu, Türkiye'de eğitim görmek, kendi alanlarında uzmanlık yapmak, Türkçe dil bilgisini güçlendirmek, Bişkek'teki Türk şirketlerinde iş bulabilmek ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki etkileşime katkıda bulunmak isteyen gençler oluşturuyor.

Değişik milletlerden kursiyerlere, Türkçenin yanı sıra Türk kültürü, edebiyatı, mutfağı ve Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı sağlanıyor.

Konuşulan dilin Kırgızca, resmi dilin ise Rusça olduğu ülkede, gençlerin çoğunluğu, üçüncü dil olarak Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor.

"Amacımız, iki kardeş topluluk arasında kültür bağlarını güçlendirmek"

TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız, iki kardeş topluluk arasında kültür bağlarını güçlendirmek, ortak yönlerini çıkarmak ve iki kardeş ülkenin birbirini tanıyıp kaynaşması için köprüler oluşturmaktır." dedi.

Gözübol, Türkiye Türkçesinin öğretilmesinde Türkiye ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin katkı sağladığını belirtti.

Salgın döneminde Türkiye Türkçesine yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Gözübol, Kırgızistan'da salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitime geçtiklerini, eylül ayı itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitime döndüklerini anımsattı.

- Doktor ve siyasetçi olmak isteyen öğrenciler Türkiye Türkçesini öğreniyor

TTÖMER'de Türkçe öğrenen ve sertifika almayı hak kazanan bazı kursiyerler de hedeflerini anlattı.

Siyasetçi olmayı hedefleyen Kırgız Rus Slovyan Üniversitesi (KRSÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Ayjamal Kurbanaliyeva, TTÖMER'de bir yıldır Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'yi ziyaret ederek Türkçesini geliştiren Kurbanaliyeva, Kırgız ve Türk dostluğu ve kardeşliği için çalışmak istediğini belirterek, "Türkiye'de yüksek lisans yapmak için başvurdum. Kırgızistan'a dönüp diplomat ve eğitimi güçlü kadın siyasetçi olmak istiyorum." dedi.

Kırgızistan Tıp Akademisi mezunu ve acil serviste yoğun bakım doktoru olarak çalışan İzzat Azamov ise iki yıldır gittiği Türkçe kurslarında deneyimli öğretmenlerden güzel Türkçe konuşmayı öğrendiğini söyledi.

Azamov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'den sağlıkçılar geldiğini ve onlara tercümanlık yaparak kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Türkiye'de sağlık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini belirten Azamov, "Türkiye'de tıp çok gelişti. Bize göre çok ileri gitti. Türkiye'deki sağlık sistemini öğrenmek istiyorum. Bunun için Türkçe öğreniyorum." diye konuştu.

Kırgızistan Tıp Akademisi son sınıf öğrencisi Murat Haldarbayev de, TTÖMER'de Türkçe öğrenmenin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Haldarbayev, Türkiye'de tıp alanında uzmanlık yapmak istediğini ve bunun için Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayana Anarbekova da Türkçe ile Kırgızca'nın aynı kökenden gelmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Anarbekova, Türkiye'yi ve Türk dilini çok seven rahmetli dedesinin nasihati üzerine Türkçe öğrenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Eğitimini Türkiye'de sürdürmeyi amaçladığını aktaran Kırgızistan Tıp Akademisi 4. sınıf öğrencisi Ahıska Türkü Cemile Aliyeva ise TTÖMER'de 1,5 yılda Türkçe'yi daha iyi anlamayı ve konuşmayı öğrendiğini kaydetti.