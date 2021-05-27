Türkiye Türkçesini öğreten TTÖMER, Kırgızistan ile Türkiye arasında köprüler kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Türkiye Türkçesini öğreten TTÖMER, Kırgızistan ile Türkiye arasında köprüler kuruyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkçe öğrenimi için çekim merkezi haline gelen Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER),Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak gençlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Türkçesini öğreten TTÖMER, Kırgızistan ile Türkiye arasında köprüler kuruyor
AA

Türkiye'nin 1995 yılında Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde faaliyet gösteren TTÖMER, Kırgızistan'da 1996 yılından beri kursiyerlerine deneyimli kadro ve tam donanımlı sınıflarla eğitim imkanı sunuyor.

TTÖMER, aynı zamanda Bişkek dışındaki Oş, Celalabad ve Karakol şehirlerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ülkenin prestijli üniversitelerinde kurulan Türk Dili ve Kültür Merkezleri'nde Türkçe öğretiyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER'in yanı sıra Türkçe eğitimi, başta Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Orta Okulu ve Kırgız Türk Meslek Kız Lisesi ile özel okul ve kurslarda da veriliyor.

Bu merkezlerde dil öğrenenlerin çoğunluğunu, Türkiye'de eğitim görmek, kendi alanlarında uzmanlık yapmak, Türkçe dil bilgisini güçlendirmek, Bişkek'teki Türk şirketlerinde iş bulabilmek ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki etkileşime katkıda bulunmak isteyen gençler oluşturuyor.

Değişik milletlerden kursiyerlere, Türkçenin yanı sıra Türk kültürü, edebiyatı, mutfağı ve Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı sağlanıyor.

Konuşulan dilin Kırgızca, resmi dilin ise Rusça olduğu ülkede, gençlerin çoğunluğu, üçüncü dil olarak Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor.

"Amacımız, iki kardeş topluluk arasında kültür bağlarını güçlendirmek"

TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız, iki kardeş topluluk arasında kültür bağlarını güçlendirmek, ortak yönlerini çıkarmak ve iki kardeş ülkenin birbirini tanıyıp kaynaşması için köprüler oluşturmaktır." dedi.

Gözübol, Türkiye Türkçesinin öğretilmesinde Türkiye ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin katkı sağladığını belirtti.

Salgın döneminde Türkiye Türkçesine yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Gözübol, Kırgızistan'da salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitime geçtiklerini, eylül ayı itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitime döndüklerini anımsattı.

- Doktor ve siyasetçi olmak isteyen öğrenciler Türkiye Türkçesini öğreniyor

TTÖMER'de Türkçe öğrenen ve sertifika almayı hak kazanan bazı kursiyerler de hedeflerini anlattı.

Siyasetçi olmayı hedefleyen Kırgız Rus Slovyan Üniversitesi (KRSÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Ayjamal Kurbanaliyeva, TTÖMER'de bir yıldır Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'yi ziyaret ederek Türkçesini geliştiren Kurbanaliyeva, Kırgız ve Türk dostluğu ve kardeşliği için çalışmak istediğini belirterek, "Türkiye'de yüksek lisans yapmak için başvurdum. Kırgızistan'a dönüp diplomat ve eğitimi güçlü kadın siyasetçi olmak istiyorum." dedi.

Kırgızistan Tıp Akademisi mezunu ve acil serviste yoğun bakım doktoru olarak çalışan İzzat Azamov ise iki yıldır gittiği Türkçe kurslarında deneyimli öğretmenlerden güzel Türkçe konuşmayı öğrendiğini söyledi.

Azamov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'den sağlıkçılar geldiğini ve onlara tercümanlık yaparak kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Türkiye'de sağlık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini belirten Azamov, "Türkiye'de tıp çok gelişti. Bize göre çok ileri gitti. Türkiye'deki sağlık sistemini öğrenmek istiyorum. Bunun için Türkçe öğreniyorum." diye konuştu.

Kırgızistan Tıp Akademisi son sınıf öğrencisi Murat Haldarbayev de, TTÖMER'de Türkçe öğrenmenin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Haldarbayev, Türkiye'de tıp alanında uzmanlık yapmak istediğini ve bunun için Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayana Anarbekova da Türkçe ile Kırgızca'nın aynı kökenden gelmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Anarbekova, Türkiye'yi ve Türk dilini çok seven rahmetli dedesinin nasihati üzerine Türkçe öğrenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Eğitimini Türkiye'de sürdürmeyi amaçladığını aktaran Kırgızistan Tıp Akademisi 4. sınıf öğrencisi Ahıska Türkü Cemile Aliyeva ise TTÖMER'de 1,5 yılda Türkçe'yi daha iyi anlamayı ve konuşmayı öğrendiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski başdanışmanından salgın yönetimine eleştiri! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de salgın yönetimine eleştiri!
Amazon’da yasa dışı arama yapan altın madencileri yerli halka saldırdı
DÜNYAAmazon’da altın madencileri tehlikesi
SON DAKİKA: Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı - Haberler
DÜNYAAzerbaycan askerleri 6 Ermenistan askerini esir aldı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Almanya'ya gitti!
DÜNYAKalın ve Ersoy Almanya'ya gitti!
ABD’nin virüsün kökenlerine ilişkin araştırma çağrısına Çin’den ‘‘siyasi manipülasyon’’ yanıtı
DÜNYACovid-19 kökenine ilişkin araştırmalarda açmaz
O AŞI ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Belçika'dan Johnson&Johnson kararı
DÜNYABelçika'da o aşıya kısıtlama!
SON DAKİKA: Etna Yanardağı lavlarıyla geceyi aydınlattı! - Haberler
DÜNYAEtna lavlarıyla geceyi aydınlattı!
İrlanda, İsrail'in işgalini "fiili ilhak" olarak tanımlayan ilk AB ülkesi oldu
DÜNYAİrlanda, İsrail işgalini "fiili ilhak" olarak ...
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: Mısır, İsrail'i ve Hamas ile Filistin yönetimini Kahire'de görüşmelere çağırdı
DÜNYAMısır'dan İsrail, Hamas ve Filistin'e tarihi teklif!
Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı
DÜNYAFas'ta Hint keneviri yasa tasarısına bir onay daha