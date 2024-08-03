Türkiye, U18'de Yunanistan'a 81-61 yenildi
18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımız, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a 81-61 mağlup oldu.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.
Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek.