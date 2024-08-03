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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye, U18'de Yunanistan'a 81-61 yenildi - Basketbol Haberleri

        Türkiye, U18'de Yunanistan'a 81-61 yenildi

        18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımız, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a 81-61 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:16
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        Milliler, Yunanistan'a mağlup
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        FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.

        Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.

        Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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