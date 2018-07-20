Türkiye U19 - Fransa U19 sahaya çıkıyor

Avrupa U19 Şampiyonası Grup B heyecanı devam ediyor. Türkiye U19, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Fransa U19 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. Türkiye U19, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fransa U19 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 162 kodlu maçı oynayanlar; Türkiye U19 galibiyet oranı 6.00, beraberlik oranı 4.20, Fransa U19 galibiyet oranı 1.25.

Türkiye U19 son hafta oynanan Fransa U19 maçında 1-2 yenildi.

Fransa U19, Türkiye U19 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Türkiye U19, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

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