Karadağ: 60 - Türkiye: 89 | MAÇ SONUCU

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Ümit Erkek Milli Takımı, Karadağ'ı 89-60'lık skorla mağlup etti ve ikinci galibiyetine ulaştı.







Chemnitz kentindeki Richard-Hartmann Salonu'nda oynanan mücadelede milli oyuncular Muhaymin Mustafa 15 sayı, Berke Atar ve Emre Tanışan 12'şer sayı, Şehmus Hazer ve Görkem Doğan ise 10'ar sayı kaydetti.

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