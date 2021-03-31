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Türkiye Ulusal Ajansı, 36 bine yakın projeye 1,4 milyar avro hibe tahsis etti

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları" kapsamında 17 yılda 36 bine yakın projeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı, 36 bine yakın projeye 1,4 milyar avro hibe tahsis etti
AA

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden (MTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ tarafından çevrim içi olarak "Avrupa Birliğine Genel Bakış ve AB Projeleri Webinar Programı" düzenlendi.

Programa katılan Astarcı, AB eğitim ve gençlik programlarının öğrenci değişimlerini teşvik etmek üzere başlatıldığını hatırlattı.

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'nda verilen hibe destekleriyle her yaştan vatandaşa yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve kurs gibi imkanların sunulduğuna dikkati çeken Astarcı, şunları kaydetti:

"17 yıllık süreçte, Türkiye Ulusal Ajansı 36 bine yakın projeyi kabul etti ve bu projelere yaklaşık 1,4 milyar avro hibe tahsis etti. Bu kapsamda, 700 binden fazla katılımcı eğitim ve gençlik projelerinden istifade etti. Bu projelerle yaklaşık 20 bini yükseköğretim programı öğrenci ve personeli olmak üzere yılda yaklaşık 60 bin kişi yurt dışındaki staj, öğrenim, gönüllülük gibi faaliyetlerden faydalanıyor. Yıllık yaklaşık 135 milyon avro vatandaşlarımıza doğrudan sunuluyor. Özellikle belirtmeliyim ki ülkemiz yılda aldığı 12 bin başvuruyla 34 program üyesi ülke arasında birinci sıradadır. Bu rakamlar, elbette ülkemiz için gurur kaynağıdır."

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise üniversite olarak Anadolu'nun kadim kültürünü, medeniyet kodlarını ilim ve irfanla harmanlayarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'deki üniversitelerin batıya dönük çalışmalar yapması ve Avrupa ülkeleri hakkında olumlu izlenimler kazanmasının uzun zamandır süregelen ilişkilerin geleceği açısından önemli olduğunun altını çizen Karabulut, "Erasmus öğrenci değişim programları yardımıyla Avrupa'da ülkelerarası öğrenci hareketliliği amaçlanarak bu sürecin geliştirilmesi sağlanıyor. Bilindiği gibi Kovid-19 pandemi sürecinde Erasmus programları uygulanamadı. Pandemi öncesi ve sonrasında Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde baktığımız zaman bu ilişkilerde üniversitelerin büyük bir etken olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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