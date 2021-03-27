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HaberlerTeknolojiTürkiye, uluslararası yazılım okuluna katıldı
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Bakan Varank, Türkiye'nin "uluslararası yazılım okulu 42"ye katıldığını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilikçi öğretim modeliyle dünyanın önde gelen yazılım okullarından 42'nin 23 ülke ve 36 kampüslük uluslararası ağına Türkiye'yi eklediklerini belirterek, "42 Kocaeli ve 42 İstanbul ile gençlerimiz uluslararası standartta yazılım eğitimi alacak." ifadesini kullandı. Varank, "7 gün 24 saat eğitim verecek olan okullarda, öğrenciler, Platform üyelerinin desteğiyle eğitimlerini ücretsiz olarak tamamlayacak" dedi

Türkiye, uluslararası yazılım okuluna katıldı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilikçi öğretim modeliyle dünyanın önde gelen yazılım okullarından 42'nin 23 ülke ve 36 kampüslük uluslararası ağına Türkiye'yi eklediklerini belirterek, "42 Kocaeli ve 42 İstanbul ile gençlerimiz uluslararası standartta yazılım eğitimi alacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası yazılım alanında yenilikçi öğretim modeliyle yüz binlerce kişiyi yetiştiren Ecole 42 ile Türkiye Açık Kaynak Platformunun yürütücüsü Bilişim Vadisi arasında imzalanan anlaşmayla iki yeni yazılımcı okulu Türkiye'de açılacak.

Bakan Varank, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilikçi öğretim modeliyle dünyanın önde gelen yazılım okullarından 42'nin 23 ülke ve 36 kampüslük uluslararası ağına Türkiye'yi eklediklerini bildirerek, "42 Kocaeli ve 42 İstanbul ile gençlerimiz uluslararası standartta yazılım eğitimi alacak. Sevgili 42 aramıza hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

42 okulları da resmi Twitter hesabından (@42born2code) yaptığı paylaşımda, yakında "42 kampüs ağı" ortakları arasına 2 yeni üyenin katılacağını belirterek, "Yerel ortaklarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) desteğiyle Türkiye'den İstanbul ve Kocaeli ile tanışın. 42, şimdi 23 ülkede 36 kampüste." bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ SAYISI 2 BİN 250 OLACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre de Türkiye, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde 500 bin yazılımcı hedefi doğrultusunda adım adım ilerliyor.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi ve İstanbul'da Vadistanbul'da açılacak okullarda, birbirinden öğrenme temelli eğitimle yeni teknolojiler geliştirecek yazılımcılar yetiştirilecek.

Okullar, üçüncü yılında tam kapasiteye ulaştığında kayıtlı öğrenci sayısı 2 bin 250 olacak.

Ecole 42, 2016'dan bu yana eğitim alanındaki farklı yaklaşımlarıyla dünya çapında yazılımcı yetiştiren yeni nesil okullar kuruyor.

Fransa, ABD, Japonya, Almanya, Güney Kore gibi teknoloji öncüsü ülkeler başta olmak üzere birçok farklı kültürde yeni eğitim modelini yaygınlaştırıyor. Bu okullarda, sektörlerde ihtiyaç duyulan çeşitli programlama dillerine yönelik uygulamalı öğrenme yöntemleri sunuluyor.

Kurduğu okulları bir inovasyon merkezi yaklaşımıyla yöneten Ecole 42, eğitimde çığır açıcı felsefesiyle dünyada bilinirlik kazandı.

Eğitimdeki bu yenilikçi vizyonuyla sektörlerin ihtiyacını karşılayan okullar kısa zamanda yazılım geliştirici firmaların da dikkatini çekti ve firmaların yetenek açıklarını kapatan kaynaklardan biri haline geldi.

Ecole 42'nin uluslararası ağı, öğrencilerine okulların bulunduğu diğer ülke kampüslerinde de eğitim fırsatı vererek, onların hem çok uluslu çalışma kültüründen faydalanmalarını hem de gerçek bir mesleki deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

SINIF, ÖĞRETMEN VE SINAV YOK

Ön eğitim veya diploma koşulu olmadan 18 yaş ve üstü yazılımcı olmak isteyen herkese açık olan okula yıl içinde çeşitli dönemlerde başvuru alınıyor.

Birbirinden öğrenme ve proje temelli oyunlaştırılmış eğitim müfredatı ile öğrenciler sınıf, öğretmen ve sınav olmadan öğrenimlerini bireysel ilgileri doğrultusunda sürdürüyor.

Temel programlama seviyesini tamamlayan öğrenciler, sonrasında seçtikleri modül doğrultusunda veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi alanlarda uzmanlaşıyor. Gelişen teknolojilerle birlikte değişen yetkinlik setlerine uyum sağlayabilmek için sektörden sağlanan mentor desteğiyle de müfredat sürekli olarak güncel tutuluyor. Böylece gerçek iş dünyası ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ UYGULAMA

Bakan Varank'ın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu yazılım okulları, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den ilk örnekler olacak.

Türkiye'de eğitim alanında paradigma değişimi yaratacak 42 okulları, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkarırken uluslararası rekabet gücünü de artıracak.

Kritik öncelikte olan yapay zeka teknolojileri ile mobilite, sanayi, finans, 5G ve iletişim sektörlerinin ihtiyaçları başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm alanların yazılımcı gereksinimlerini karşılayacak. Yazılımcı sayısının artması Türkiye'de yapılan ileri teknoloji yatırımlarını da artıracak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Bilişim Vadisi ve Vadistanbul'da yer alan toplam 750 oturum kapasiteli okullar, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığında güdümlü proje desteği fonla kuruldu. 7 gün 24 saat eğitim verecek olan okullarda, öğrenciler, Platform üyelerinin desteğiyle eğitimlerini ücretsiz olarak tamamlayacak.

Haziran ve temmuz aylarında faaliyete geçecek okulların başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme Türkiye Açık Kaynak Platformu web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformunda 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, STK, üniversite ve topluluk bulunuyor.

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