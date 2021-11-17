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Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine, 2021-2025 dönemi için yeniden seçildi.

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
Türkiye yeniden UNESCO Yürütme Kurulu üyesi
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AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UNESCO'nun 41. Genel Konferansı çerçevesinde bugün düzenlenen seçimlerde, 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğini yürüten Türkiye'nin, 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçildiği bildirildi.

Türkiye'nin, UNESCO'nun amaç ve ideallerini benimsediği ve teşkilata tüm seviyelerde aktif destek verdiği belirtilen açıklamada, "(Türkiye) Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO'nun faaliyet ve değerlerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

​​​​​​​Açıklamada, Türkiye'nin bir dönem daha UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin önceki dönemdeki aktif ve başarılı performansının yanı sıra küresel ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere yapılan katkıların sonucu olduğuna işaret edildi.

Türkiye'ye, yapılan seçimde UNESCO'ya üye 158 ülke oy verdi.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda, UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasında yeniden yer aldı. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip olmaya devam etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, seçim sonuçlarını UNESCO'da takip etti.

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