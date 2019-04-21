Önen, EXPO 2019 Pekin'de, Çin-Türkiye ilişkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyükelçilik olarak ilişkileri geliştirmek adına yoğun çaba harcadıklarını, özellikle turizmi geliştirmek ve Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak adına her yıl bir organizasyon yapma hedefinde olduklarını söyledi.

THY'nin Çin'in farklı 2 kentinden, Xian ve Xiamen'den uçması için girişimde bulunduklarını ve onlardan da müspet cevap aldıklarını belirten Önen, iki kentin yöneticilerinin de bu duruma çok sıcak baktığını ifade etti.

China Southern'in Wuhan-İstanbul ve Sichuan Havayolları'nın Cengdu-İstanbul uçuşlarına başlayacağını, Onur Air'ın uçuşlara başlamasının çok yaklaştığını bildiren Önen, "1 milyon Çinli turist" hedefi için uçuşların önemli olduğunu vurguladı.

Bu uçuşların başlaması durumunda neredeyse mevcut kadar uçuş ekleneceğini aktaran Önen, şöyle devam etti:

"Şu an haftada Çin-İstanbul arasında 34 uçuşumuz var. Başlaması planlanan uçuşlarla birlikte 20-25 sefer artışı sağlanacak. Hedefimiz, şu anki uçuş sayısını ikiye katlamak. Bir tane uçuşu direkt Nevşehir'e yapma ihtimali üzerinde konuşuyoruz. Bunu Çinlilerle konuşuyoruz. Onlara cazip geliyor. Çünkü Çinli turistler, İstanbul'dan sonra en fazla Kapadokya'ya gidiyor. Şimdilik masada..."

Turizm bazlı sadece İstanbul, Kapadokya gibi yerlerle yetinmemek gerektiğini vurgulayan Önen, Çinlilere tanıtılacak lokasyonlara Şanlıurfa-Göbeklitepe'yi de eklediklerini söyledi.

"HEDEFİMİZ ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISINI ARTIRMAK"

Abdulkadir Emin Önen, Çin'den gazeteci ve blooger gibi grupları Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi yerlere gönderip Türkiye'nin tanıtımına aracılık etmelerini sağladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların dışında, burada profesyonel bir müzeci ekibi Türkiye'ye gönderdik. Karşılığında bize 32 müzemizi Çince seslendirdiler. Bunu bir App haline getirdik. Şu an Türkiye'ye giden bir Çinli turist, bu App'den müzemizi tamamen Çince dinleyebiliyor. Şimdi aynı ekibe tekrar program yapıp 32 müze daha eklemeyi planlıyoruz.

Çinliler İngilizceyi çok fazla kullanmıyor, tercih de etmiyor. Bu yüzden Çinceyi maksimum faaliyet alanımıza yaymaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Çin'den gelen turist sayısını artırmak. Çin'le kültür sahasındaki diyaloğumuzu turizmin yanı sıra başka kanallarla daha da geliştirmek amacıyla 2019 yılı içinde Pekin'de bir Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açmayı planlıyoruz. "

İki ülke arasında yatırım, ekonomi ve ticaret alanlarında olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Önen, "Halihazırda bini aşkın Çin firması Türkiye'de yatırımlarını sürdürüyor. Çinli yatırımcıların ülkemize ilgisinin önümüzdeki dönemde de canlı kalacağından, artarak devam edeceğinden şüphemiz yok. Çinli yatırımcıların mevcut yatırımlarının artması ve çeşitlenmesi için büyükelçilik olarak her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Başta Türkiye'yi Çinli yatırımcı ve turistlerin birinci tercihi, Çin'i de Türk ihracatçılarının birincil hedef pazarı kılma hedefindeyiz." şeklinde konuştu.

"ÇİN'İ FIRSATLAR ÜLKESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, iki ülke arasındaki mevcut potansiyelin geliştirilmesine ilişkin yapılması gerekenlere değinirken, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin radarında tam anlamıyla Çin yok. Eğitimden sağlığa, ticaretten spora, kültürden sanata, tüm bu alanlarda iki ülke birbirini daha da yakından tanımalı, iş birliği alanlarını güncellemeli. Siyaset ve ticaretin odak noktası batıdan Asya Pasifik'e doğru kaymakta. Biz eğer Çin'in bugününü düşünürsek treni kaçırırız, en az 10 yıl sonrasına bakmak zorundayız. Ancak o zaman Çin'deki büyük ivmelerin bir ucundan tutabiliriz. Çin, çok önemli bir kalkınma hamlesine imza atmış bir yer. Burası artık sadece üreten bir yer değil, aynı zamanda tüketen bir toplum. O yüzden de biz artık ne alırıma değil, ne satarıma odaklanmalıyız ve Çin uzak bir yer değil.

'Uzak Doğu' diye diye, burayı uzak gördük. Çin uzak değil, yakın pazar... Çin ile iş birliğini bugünden fokusumuza almazsak yarın çok geç olabilir. Çin'i fırsatlar ülkesi olarak görüyorum. Burada hala masada olabileceğimiz, karar alma mekanizmalarında yer alabileceğimiz birçok fırsat var."

İki ülke arasında kültür ve eğitim alanındaki iş birliğinin önemli olduğunu ve Çin'de açılan Türkçe bölüm sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Önen, Çin'de, Türkiye'ye karşı bakışların olumlu olduğunu, bilmeyenlere Türkiye'yi öğretmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.