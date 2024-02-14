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        Haberler Dünya Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı

        Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:39
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        Türkiye ve Mısır arasında işbirliği bildirisi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile iki ülke arasında işbirliği yapılmasına ilişkin ortak bildiriye imza koydu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada Haberi Görüntüle

        Türkiye ve Mısır arasında köklü, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğuna işaret edilen bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek, bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar, refahı teşvik edecek dayanışmalarını ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

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        Buna göre, iki ülkenin cumhurbaşkanı, bundan sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına eş başkanlık edecek. Konsey, 2 yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da toplanacak. Çalışmaların eş güdümü ve her toplantı için gündemin hazırlanması, iki ülkenin dışişleri bakanlarınca üstlenilecek.

        Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla, iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında, diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenlenecek.

        Türkiye ve Mısır arasındaki mutabakat kapsamında, "siyasi ve diplomatik, ekonomi, ticaret, bankacılık ve mali hizmetler, yatırımlar, ulaştırma, havacılık, denizcilik, turizm, sağlık ve çalışma, güvenlik, askeri ve savunma sanayi, her türlü organize suç ve terörle mücadele, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, enerji, madencilik, tarım, çevre, ormancılık, konutsal ve kentsel dönüşüm ile iklim değişikliği, iletişim ve enformasyon, konsolosluk işleri" alanlarında işbirliği yapılacak.

        Bu alanlarda işbirliğini etkinleştirmek amacıyla, her iki ülkenin dışişleri bakanları ile diğer ilgili bakanları, eş güdüm halinde, gerekli Mutabakat Muhtıralarını ve Anlaşmaları hazırlamak için gerekli tüm önlemleri almak, onaylanmalarını ve yürürlüğe konulmalarını sağlamak adına gerekli iç işlemlerin tamamlanmasıyla görevlendirildi.

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