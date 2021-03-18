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Türkiye ve Romanya'dan minikler işaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü seslendirip klip çekti

Türkiye ve Romanya'da 211 öğrenci, işaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Türkiye ve Romanya'dan minikler işaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü seslendirip klip çekti
AA

Türkiye-Romanya ortaklığında hayata geçirilen Sihirli Pencere ile Kukla Arkadaşlarım eTwinning projeleri kapsamında minik öğrenciler vatan sevgilerini yansıtan etkinlik düzenledi.

Minik öğrenciler, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi, Çanakkale Geçilmez dramasını oynadı.

Çanakkale Türküsü'nün bireysel ve koro halinde seslendirildiği klip, projenin ve proje ortağı okulların internet sitelerinde yayımlandı.

Proje ortaklarından Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulunun öğretmeni Nevim Gürel, AA muhabirine, çocukları vatan sevgisiyle yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla çalışmayı ortaya koyduklarını aktaran Gürel, "Kukla Arkadaşlarım eTwinning projesi kapsamında Türkiye ve Romanya işbirliği ile Samsun, Isparta, Malatya, Tekirdağ, Mersin, Afyonkarahisar, Antalya ve Romanya Köstence'den 11 öğretmen ve 123 öğrenci görev aldı. Projede çocuklar kuklalarla Çanakkale Destanı'nı anlattı. İşaret dili ile Çanakkale Türküsü öğrencilerimiz tarafından çeşitli kostümlerle seslendirildi, klip çekildi. Amacımız vatanını seven, tarihi, bilen geleceğimiz olan vicdanlı ve başarılı bir nesil yetişmesine katkı sunmak." diye konuştu.

Sihirli Pencere eTwinning projesinde ise Samsun, Hatay , Ankara, Tekirdağ, Mersin, Manisa, Malatya ve Romanya Köstence'den 11 öğretmen ve 88 öğrenci yer aldığını anlatan Gürel, proje etkinliği kapsamında öğrencilerin Çanakkale Geçilmez dramasını sahnelediğini anlattı.

Gürel, Romanya'dan öğrencilerin Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiğini, onların milli bayramlarında da Türk öğrencilerin benzer etkinliklere katıldığını sözlerine ekledi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise proje ekibini kutlayarak "Gelecek nesli geçmişi ve kültürel değerleriyle buluşturan ve öğrencilerde vatan sevgisi bilincinin farkındalığını oluşturan Sihirli Pencere ile Kukla Arkadaşlarım Projesi ekibine çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

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