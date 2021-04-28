Çağdaş edebiyatın önemli temsilcilerinden Gülşah Elikbank’ın defalarca Romanya’ya giderek yazdığı, araştırmalara dayanan romanı Yalancılar ve Sevgililer sanatın farklı disiplinlerine ilham oldu. Dracula ve Fatih Sultan Mehmet’in gerçek hikayesine dayanan ve hem Türkiye hem Romanya yakın siyasi tarihine ışık tutan romanın geçtiği mekanlarda, ülkenin en önemli fotoğraf derneği İFSAK, yazarın rehberliğinde bir gezi düzenleyerek bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Romanın foto-romanını oluşturacak olan fotoğrafçılar, iki ülke arasında fotoğraf sanatı ile edebiyatı buluşturan bir işbirliğine hazırlanıyorlar.

İntermedya yapım şirketi tarafından uluslararası bir dizi projesi de hazırlanan Yalancılar ve Sevgililer romanı geçen ay, Rusya Moskova Üniversitesinde önemli bir makaleye de konu oldu. Makaleyi kaleme alan Rus akademisyen Repenkova Maria Mikhailova şöyle yazdı: “Gülşah Elikbank, bu romanında modern Türkiye siyasi tarihi ve Eflak-Transilvanya’nın iç içe geçtiği ortaçağdan kalma kalelerin arka planında iki gencin aşklarının ortasında büyüleyici bir hikayeyle okuru cezbetmeyi başarıyor. Romanda yarattığı ikili dünya ile, sıradan insanların ve Dracula’nın görünmeyen ama sezilen dünyasını gözler önüne sererek, okuyucunun gizem talebini büyük ölçüde karşılayan bir romanla karşımıza çıkıyor.”

Gülşah Elikbank

Romanya-Türkiye ilişkilerine katkısı bakımından da ayrıcalıklı bir yerde bulunan Yalancılar ve Sevgililer romanı bu ay Kırmızı Kedi tarafından yenilenen kapağıyla raflara yeniden girecek.