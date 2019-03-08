Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde bugün hem Rusya'nın hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devriyesinin başlayacağını söyledi.

Akar, "İdlib bizim şu anda çalıştığımız önemli sahalardan birisi. Hem Rusya hem de İran'la gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Bu 17 Eylül mutabakatı önemli bir rol oynadı. Burada silahtan arındırılmış bir bölge var. 14 Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Radikal unsurların ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde buradaki şartların daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK milli, manevi, mesleki değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil, Rusya ile görüşüyoruz." dedi.

İlk devriyenin 7’nci ve 8’inci gözlem noktalarının bulunduğu Tell Tukan ve El Sarman bölgeleri arasında yapıldığı öğrenildi.

MÜNBİÇ KONUSU

Akar'ın gündemindeki konulardan bir diğeri de Münbiç'ti.

Akar konuyla ilgili şunları söyledi:

4 Eylül'de bu planın tamamlanması gerekiyordu. Biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave görevler yapmakta hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Bu silahları alın, bunları Fırat'ın doğusuna geçirin, yüzde 90'ı Arap olan Münbiçlilere yönetimin devrini sağlayalım. Şu anda Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin bu sağlanan güvenli ortama sağlanması. Bizim talebimiz çok basit. Bu noktaya kadar 68 devriye yapıldı. Müşterek eğitimler yapıldı. 13 de müşterek devriye yapıldı. Bizim bir an önce bu planın uygulanması için muhataplarımızı yönlendiriyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Münbiç'e rejim girerse, YPG kalmaya devam ederse, buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönmeyeceğini söylüyoruz. TSK ve ÖSO'nun burada olmasıyla barış ve istikrarın olabileceğini söyledik.

314 bin 590 kişi evine dönmüş durumda. Bunun devam etmesini istiyoruz. Burada YPG'nin insanlara zulüm ettiğini BM raporlarında da kendini göstermektedir. Münbiç'te bize tehdit oluşturan YPG'nin sürekli kalmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bazı planlar varsa bunların geçerli olmadığını, sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede YPG'nin yaşamasını tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ VE GÜVENLİ BÖLGE

Bunu askeri, sivil herkese dile getirdiğimiz bir husus. Bu konu önemli bir konu. Bilerek veya bilmeyerek yanlış bir tercüme var. Burada bir farklılaştırma var. Biz YPG, FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşıyız. Biz hiçbir grupla problemimiz söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim hedefimiz TSK olarak terörle mücadele. Bizim Arapları, Kürtleri hedef almamız söz konusu değil.

Orada TSK bulunacak. Orada güvenli bölge olacak. Taktik, teknik bakımından orası 440 km uzunluğunda derinlik de 30-40 km. Burada 13 bin km alan çıkıyor. Buranın 300-500 kişi ile kontrolü mümkün değil. Orada az sayıdaki koalisyonun mücadele etmesi söz konusu değil. Bizim de kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Güvenli bölge konusunda, teröristler yeni bir takım şeyler peşinde. Drone'larla saldırıda bulunuyorlar. Bunların bir şekilde 30-40 km uzaklaştırılması lazım. Teröristlerden bölgeyi temizleyince, orada Türkiye'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz yerleşecek.

S-400 KONUSU

Bizim öncelikle şunu görmemiz lazım, Türkiye 90'lı yıllardan itibaren ciddi bir hava ve füze tehdidi altında. O günlerden başlayarak hava savunması için çalışmalar yapıldı. Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaatla Almanya, ABD ve Hollanda savunma sistemleri geldi.

Şu anda ise hava savunmamıza katkı sağlayan İspanya ve İtalya var. Biz bunlara mutlaka sahip olmalı, tedarik etmeliyiz. Bunlara yönelik kriterler belirlendi. Bununla ilgili Rusya, İtalya ve ABD ile temasa geçtik. İstediğimiz yanıtları hem İtalya-Fransa ortaklığından hem de Amerika'dan alamadık.

İlke olarak teknoloji transferi yapacağız. Beraber üreteceğiz, beraber ihraç edeceğiz.