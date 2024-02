Türkiye Yargıtay kararları ICCA Yearbook'a dahil ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay kararlarının, 1958 Birleşmiş Milletler New York Sözleşmesi çerçevesinde, karşılıklı tanıma ve icra ilkesine dayalı olarak, International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Yearbook of Commercial Arbitration'a dahil edilmesi sürecinde önemli bir gelişme kaydedildi. Bu süreç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla'nın uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla ivme kazandı.

ULUSLARARASI TAHKİMDE REFERANS NOKTASI

ICCA Yearbook, 1976 yılından bu yana uluslararası ticari tahkim alanında karşılaşılan mahkeme kararlarını, yasal düzenlemeleri ve doktrinleri kapsayan bir derleme olarak hizmet veriyor. Bu yayın, 100'den fazla ülkeden elde edilen 2,500'den fazla kararı içermekle birlikte uluslararası tahkim pratiğinde bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Gökyayla'nın Alman Tahkim Merkezi Dergisi'nde yayımladığı makale, Türkiye'den Yargıtay kararlarının uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına ve ICCA Yearbook'a dahil edilmesine önayak olduğu değerlendiriliyor. Bu makale, Türkiye'nin yargı kararlarının uluslararası tahkim alanındaki temsilini genişletme yönünde bir adım olarak dikkat çekiyor ve Türkiye'den daha fazla kararın derlemeye dahil edilmesi için bir iş birliği teklifine açıyor.

TÜRKİYE'NİN DAHA ETKİN ROL ALMASINA KATKI

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası hukuk alanındaki temsilini güçlendirirken, Türk Yargıtay kararlarının uluslararası tahkim uygulamaları üzerindeki etkisini de artırıyor. Prof. Dr. Gökyayla'nın bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin uluslararası tahkim hukuku alanında daha etkin bir rol almasına katkı sağladığı ve Türk hukukunun uluslararası normlarla uyumlu bir şekilde gelişimine öncülük ettiği de bir başka değerlendirme olarak kaydedildi.

Bu katkılar, Türkiye'nin yargı sistemine olan uluslararası ilgiyi artırmakta ve Türk hukukçularının küresel hukuk diyaloglarına daha fazla katılımını teşvik ediyor. ICCA Yearbook'a Türkiye'den daha fazla kararın dahil edilmesinin uluslararası hukuk camiasında Türkiye'nin yargı kararlarının tanınması ve saygınlığının artırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Prof. Dr. Gökyayla'nın bu süreçteki rolü, Türkiye'nin uluslararası hukuk alanındaki konumunu güçlendiren stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.