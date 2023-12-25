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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek" - İş-Yaşam Haberleri

        "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini belirterek, "Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 08:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:04
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        "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamladığı Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, son gün Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya geldiklerini, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yakın diyaloğu sürdüreceklerini aktardı.

        Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de ise yeni nesil mobilite ve enerji çözümlerine şahit olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Son durağımız Gouangzhou'da merkezi bulunan, yılda 2,5 milyon araç üreten GAC firmasıydı. Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek."

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