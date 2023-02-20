AA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu, oynamak yerine kenara koyan Enes Akpınar'a top ve forma gönderildiği ifade edildi.

Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Akpınar'ın videosunu izleyen kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla gönderilen top ve Trabzonspor formasının çocuğa teslim edildiği belirtilen açıklamada, Akpınar'a ayrıca deprem bölgesindeki görevliler tarafından Fenerbahçe oyun seti de hediye edildiği aktarıldı.

Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor, ben o topa vurmam." diyen Enes Akpınar'ın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.