Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü

AA

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ağustos ayı yağış ortalaması 13,8 milimetre ölçüldü. Geçen yıl ağustos yağışları 19,7 milimetre kaydedilirken, bu yıl ağustosta yağış yüzde 39 azalışla 12,1 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 azaldı.

Ağustos ayında yağışlar ülke genelinde geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Ağustos ayında Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, Trakya’nın kuzeyi, İç Anadolu, Gaziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’in üzerinde azalma kaydedildi.

Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi’nin batısında yağışlar yer yer 1 milimetrenin altında gerçekleşirken, doğusunda ise 190 mm’ye varan yüksek yağışlar kayıtlara geçti.

Düzce ve Zonguldak son 40 yılın en düşük, Bolu ve Sakarya son 40 yılın en düşük ikinci yağışını alırken, Giresun’da son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı gerçekleşti.

Ağustos ayında Aydın, Denizli, Isparta, Burdur civarları, Antalya ve Mersin’in batı kesimleri, Şırnak, Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun batı kesimleri normalin yüzde 100 üzerinde yağış aldı.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla sırasıyla Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.

Normaline göre yağışlar en fazla Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde artarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti: