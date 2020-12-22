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Türkiye'ye aşı geldi mi? Son dakika aşı haberleri

Korona aşısı geldi mi? Dünya İngiltere'de koronaviürsün mutasyonuna rastlanmasının ardından diken üzerinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken umutlar ise aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda. Peki, Çin'den gelecek olan inaktif aşı Türkiye'ye geldi mi? İşte, merak edilen "Türkiye'ye aşı geldi mi?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar ve son dakika aşı haberleri...

Türkiye'ye aşı geldi mi? Son dakika aşı haberleri

Türkiye'ye aşı geldi mi? Koronavirüs mutasyon haberleri sonrası tüm dünyanın gözleri bir anda aşı çalışamalarına çevrildi. Bilindiği üzere Türkiye ve Çin arasında 50 milyon doz inaktif aşı için sözleşme imzalanmıştı. Peki, korona aşıları Türkiye'ye geldi mi? Merak edenler için detayları ve korona aşısı son dakika haberlerini derledik. İşte,merak edilenler...

FAZ 3 TAMAM

Çinli ilaç şirketi Sinavac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz son deneylerinin tamamlandığı açıklandı.
Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan, Sinovac'ın Covid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya'daki üretiminde işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Selvi şöyle dedi:

"Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

Bakan Koca “İlk aşıyı siz mi olacaksınız” sorusuna ise, “Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim” karşılığını verdi."

Bununla birlikte aşı gelir gelmez vurulamayacak yaklaşık iki hafta süreyle Türkiye'de aşıyla ilgili deneme çalışmaları yapılacka. Ardından da aşılar vutulmaya başlanacak.

MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya ismini duyuran Alman BioNTech şirketinin kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Şahin, geliştirdikleri aşının etkili olacağına emin olduklarını söyledi

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