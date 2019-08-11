Türkiye'ye en çok onlar geliyor

Mastercard'ın araştırmasına göre, Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistler tercih ediyor. Mastercard 'Origins' raporuna göre, 2019 yılında Türkiye'de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu.

Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya’dan sonra geldi.

Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Turizmi büyümenin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. Bu raporlarımızın yanı sıra Turizm Verileri Platformumuz, dijital kimlik, ödeme ve güvenlik çözümlerimiz, ziyaretçi yönetimi ve altyapı danışmanlığımızla dünyanın dört bir yanından turistleri çekebilmeleri için yerel yönetimlere yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkeler tarafından en çok tercih edilen şehirler:

SIRALAMA ÜLKELER 1. ŞEHİR 2. ŞEHİR 3. ŞEHİR 1 ABD Cancun, Meksika Toronto, Kanada Londra, İngiltere 2 Çin Bangkok, Tayland Seul, Kore Cumhuriyeti Tokyo, Japonya 3 Almanya Palma de Mallorca, İspanya Bolzano, İtalya Tiroler Unterland, Avusturya 4 İngiltere Palma de Mallorca, İspanya Paris, Fransa Dublin, İrlanda 5 Fransa Londra, İngiltere Marakeş, Fas Barselona, İspanya 6 Kore Cumhuriyeti Osaka, Japonya Hokkaido, Japonya Tokyo, Japonya 7 Japonya Taipei, Tayvan Seul, Kore Cumhuriyeti Bangkok, Tayland 8 Kanada Washington D.C., ABD Las Vegas, ABD New York, ABD 9 Rusya Antalya, Türkiye Pattaya, Tayland Phuket, Tayland 10 Tayvan Tokyo, Japonya Hokkaido, Japonya Okinawa, Japonya



Ülkelere göre en çok tercih edilen seyahat rotaları:

SIRALAMA ÜLKELER 1. ROTA 2. ROTA 3. ROTA 1 ABD Meksika Kanada İtalya 2 Çin Tayland Japonya ABD 3 Almanya İtalya İspanya Avusturya 4 İngiltere İspanya ABD Hindistan 5 Fransa İspanya ABD İngiltere 6 Kore Cumhuriyeti Japonya Çin Vietnam 7 Japonya ABD Çin Tayvan 8 Kanada ABD Meksika Hindistan 9 Rusya Türkiye Tayland Tunus 10 Tayvan Japonya Kore Cumhuriyeti Tayland

Tablolara bakıldığında, seyahat severlerin ilk tercihini kendi ülkelerine komşu olan ülkeler oluşturuyor. Öte yandan, seyahat için tercih edilen lokasyonların çoğunun da ikame edilen ülkede daha güneyde olduğu göze çarpıyor.

EN ÇOK TURİST ABD'DEN

Origins raporuna göre dünyada en çok turist ABD’den çıktı. ABD’li turistler seyahat etmek için en çok Cancun ve Toronto gibi yakın şehirleri ya da Londra gibi yakın kültürleri tercih ediyor.

Önceki yıl 7'inci sıradan bu yıl ikinci sıraya yükselen Çin ise yoğun olarak Bangkok, Seul ve Tokyo’ya yöneldi. Listede üçüncü sırada yer alan ve Türkiye’ye de yoğun olarak gelen Alman turistler ise en çok İspanya’da Palma de Mallorca, İtalya’da Bolzano, ve Avusturya’da Tiroler bölgesine ilgi gösterdi.

Yine Türkiye’yi de tercih eden Birleşik Krallık’tan turistlerin öncelikli tercihi Palma de Mallorca, Paris ve Dublin’den yana oldu. Listede en çok turist çıkaran diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Rusya ve Tayvan.

RUSLAR EN ÇOK ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Listede 9'uncu sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya’yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya’dan sonra en çok Tayland’ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

Yapılan açıklamada, Mastercard’ın 'Paha Biçilemez Şehirler Platformu'na dahil olan İstanbul ise, Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre Avrupa’da üçüncülüğü korudu ve dünyada dokuzuncu şehir olmayı başardı.

Raporda en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4'üncü sıradan giren Antalya, 20 şehirlik dünya sıralamasına ise 11'inci sıradan giriş yaptı.

Verilen bilgiye göre, şirketin Origins raporu,Hedef Şehirler Endeksi’nin bir alt raporu olarak hazırlandı.