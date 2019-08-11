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HaberlerTurizmTürkiye'ye en çok onlar geliyor

Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistler tercih ediyor

Mastercard'ın 'Origins' adındaki ve dünya genelindeki turistlerin hangi şehirlerden olduğunu ortaya koyan raporu yayınlandı. Araştırmaya göre, dünyadaki seyahat severler en çok ABD ve Çin'den çıkıyor ve bu ülkeleri Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor. Şirketin bir diğer araştırmasına göre ise Türkiye'ye en çok turist 'Origins' listesinde üçüncü sıradaki Almanya'dan ve dördüncü sıradaki Birleşik Krallık'tan geliyor. Türkiye ayrıca Rus ve Hollandalı turistler için de cazip bir destinasyon konumunda. Araştırmaya göre, 2019 yılında Türkiye'de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu

Mastercard

Mastercard'ın araştırmasına göre, Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistler tercih ediyor. Mastercard 'Origins' raporuna göre, 2019 yılında Türkiye'de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu.

Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya’dan sonra geldi.

Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Turizmi büyümenin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. Bu raporlarımızın yanı sıra Turizm Verileri Platformumuz, dijital kimlik, ödeme ve güvenlik çözümlerimiz, ziyaretçi yönetimi ve altyapı danışmanlığımızla dünyanın dört bir yanından turistleri çekebilmeleri için yerel yönetimlere yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

 

Ülkeler tarafından en çok tercih edilen şehirler:

SIRALAMA

ÜLKELER

1. ŞEHİR

2. ŞEHİR

3. ŞEHİR

1

ABD

Cancun, Meksika

Toronto, Kanada

Londra, İngiltere

2

Çin

Bangkok, Tayland

Seul, Kore Cumhuriyeti

Tokyo, Japonya

3

Almanya

Palma de Mallorca, İspanya

Bolzano, İtalya

Tiroler Unterland, Avusturya

4

İngiltere

Palma de Mallorca, İspanya

Paris, Fransa

Dublin, İrlanda

5

Fransa

Londra, İngiltere

Marakeş, Fas

Barselona, İspanya

6

Kore Cumhuriyeti

Osaka, Japonya

Hokkaido, Japonya

Tokyo, Japonya

7

Japonya

Taipei, Tayvan

Seul, Kore Cumhuriyeti

Bangkok, Tayland

8

Kanada

Washington D.C., ABD

Las Vegas, ABD

New York, ABD

9

Rusya

Antalya, Türkiye

Pattaya, Tayland

Phuket, Tayland

10

Tayvan

Tokyo, Japonya

Hokkaido, Japonya

Okinawa, Japonya


Ülkelere göre en çok tercih edilen seyahat rotaları:

SIRALAMA

ÜLKELER

1. ROTA

2. ROTA

3. ROTA

1

ABD

Meksika

Kanada

İtalya

2

Çin

Tayland

Japonya

ABD

3

Almanya

İtalya

İspanya

Avusturya

4

İngiltere

İspanya

ABD

Hindistan

5

Fransa

İspanya

ABD

İngiltere

6

Kore Cumhuriyeti

Japonya

Çin

Vietnam

7

Japonya

ABD

Çin

Tayvan

8

Kanada

ABD

Meksika

Hindistan

9

Rusya

Türkiye

Tayland

Tunus

10

Tayvan

Japonya

Kore Cumhuriyeti

Tayland

Tablolara bakıldığında, seyahat severlerin ilk tercihini kendi ülkelerine komşu olan ülkeler oluşturuyor. Öte yandan, seyahat için tercih edilen lokasyonların çoğunun da ikame edilen ülkede daha güneyde olduğu göze çarpıyor. 

EN ÇOK TURİST ABD'DEN

Origins raporuna göre dünyada en çok turist ABD’den çıktı. ABD’li turistler seyahat etmek için en çok Cancun ve Toronto gibi yakın şehirleri ya da Londra gibi yakın kültürleri tercih ediyor.

Önceki yıl 7'inci sıradan bu yıl ikinci sıraya yükselen Çin ise yoğun olarak Bangkok, Seul ve Tokyo’ya yöneldi. Listede üçüncü sırada yer alan ve Türkiye’ye de yoğun olarak gelen Alman turistler ise en çok İspanya’da Palma de Mallorca, İtalya’da Bolzano, ve Avusturya’da Tiroler bölgesine ilgi gösterdi.

Yine Türkiye’yi de tercih eden Birleşik Krallık’tan turistlerin öncelikli tercihi Palma de Mallorca, Paris ve Dublin’den yana oldu. Listede en çok turist çıkaran diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Rusya ve Tayvan.

RUSLAR EN ÇOK ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Listede 9'uncu sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya’yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya’dan sonra en çok Tayland’ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

Yapılan açıklamada, Mastercard’ın 'Paha Biçilemez Şehirler Platformu'na dahil olan İstanbul ise, Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre Avrupa’da üçüncülüğü korudu ve dünyada dokuzuncu şehir olmayı başardı.

Raporda en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4'üncü sıradan giren Antalya, 20 şehirlik dünya sıralamasına ise 11'inci sıradan giriş yaptı.

Verilen bilgiye göre, şirketin Origins raporu,Hedef Şehirler Endeksi’nin bir alt raporu olarak hazırlandı.

 

 

 

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