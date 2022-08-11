"Türkiye'ye ikincil yaptırımlar gelebilir" 0:00 / 0:00

ABD'de; eski başkan Trump'ın evine düzenlenen FBI baskınının yankıları sürerken, Temmuz ayı enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi Biden yönetimini rahatlattı. Çin ve Rusya ile ilgili gelişmeler gündemini korurken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemliydi.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI NEREYE GİDİYOR?

Son gelişmeleri ve Türkiye-ABD ilişkisine yansımalarını haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Washington'da Putin-Erdoğan görüşmesi her zaman takip ediliyor. 'Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması nereye gidiyor?' ve 'Türk-Amerikan ilişkilerini etkiler mi?' soruları gündemde" ifadelerini kullandı. Son görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz ticaretinin bir kısmının ruble ile ödenmesi konusunun da ABD tarafından yakından takip edildiğini belirten Çınar "Biz Ciner medya grubu olarak sorduk ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın para aklama konusunda Türkiye'de bir verisinin olmadığı yanıtını verdi" dedi.

"TÜRKİYE'YE İKİNCİL YAPTIRIMLAR GELEBİLİR"

Çınar "ABD'de genel olarak; 'verileri takip ediyoruz, ikili toplantıyı da izledik, şu an itibariyle yaptırımları delecek bir adım olarak görmüyoruz' yaklaşımı var. Eğer Rusya'nın ekonomisini rahatlatacak, yaptırımları delecek adımlar olursa ABD'den ikincil yaptırımlar gelebilir" değerlendirmesinde bulundu. ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın yaptırımlarını delecek adımlar atmasını kesinlikle istemediğine dikkat çeken Ali Çınar "Buna yardımcı olacak ülkelere karşı da çok sert yaptırım olmasa da sert açıklamalar, sembolik yaptırımlar olabilir" şeklinde konuştu. Çınar "Bu arada ilginç bir gelişme olarak, ABD Savunma Bakanı Türkiye dahil beş ülkenin askeri ataşeliklerinin kıdemlerinin düşürüldüğünü açıkladı. Bu Türkiye-ABD ilişkisi açısından önemli. Neden böyle bir adım atıldığı açıklamaya muhtaç bir gelişme" ifadelerini kullandı.

İÇ GÜNDEM: EKONOMİ, TRUMP, MAYMUN ÇİÇEĞİ

ABD'deki iç gündemi de değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Temmuz ayı enflasyon rakamının beklenenin altında gelmesi üzerine "Beyaz Saray'dan 'ekonomi toparlanıyor' mesajları geliyor. Gözler 21 Eylül'deki FED toplantısında. Bu durumda 75 değil, 50 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor" dedi.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın evinin FBI tarafından basılmasına tepkilerin sürdüğünü belirten Çınar "Trump'ın evinde olduğu bir anda baskın gerçekleşseydi olaylar çok daha farklı bir noktaya gelebilirdi" ifadelerini kullandı. Çınar olayla ilgili Adalet Bakanlığından bir açıklama beklendiğini de sözlerine ekledi. Çınar "Trump'ı sevmeyenler bile bu konuda destek vermiş durumdalar" şeklinde konuştu.

Son günlerde ülkede maymun çiçeği virüsünün yüksek vaka sayılarına ulaştığını ifade eden Ali Çınar "10 bine yaklaşan maymun çiçeği vakası var. Beyaz Saray bu konuda, tıpkı Covid19'la mücadelede olduğu gibi özel bir koordinatör atadı" dedi.