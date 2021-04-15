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Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 522 bin dolarlık ev tekstili ürünü ihraç edildi.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti
AA

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 522 bin dolarlık ev tekstili ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde Türkiye'den 171 ülke ve özerk bölgeye ev tekstili ürünü gönderildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 592 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapan ev tekstili üreticileri, 2021'in aynı döneminde ihracatı yüzde 19,60 artırarak 708 milyon 522 bin dolara taşıdı.

Ocak-mart döneminde en fazla dış satım, sektörün ana pazarı olan Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 10,67'lik artışla 113 milyon 303 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracatı yüzde 46,07 artıran sektör temsilcileri, 86 milyon 361 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım ise yüzde 48,53'lük artışla 36 milyon 487 bin dolar oldu.

- Kuveyt, Kosova ve Türkmenistan'a yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı

Almanya, ABD ve Fransa'nın dışında ilk 10'da yer alan ülkelerden İtalya'ya 36 milyon 434 bin, Birleşik Krallık'a 31 milyon 689 bin, Hollanda'ya 24 milyon 451 bin, Bulgaristan'a 23 milyon 30 bin, Belarus'a 22 milyon 515 bin, Polonya'ya 21 milyon 130 bin, İsrail'e 20 milyon 256 bin dolarlık ürün gönderildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 3 bin dolarlık ürün gönderilen Kuveyt'e yapılan ihracat, yüzde 125'lik artışla 4 milyon 510 bin dolar oldu.

Kosova'ya yapılan dış satım ise yüzde 119'luk artışla 1 milyon 901 bin, Türkmenistan'a gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 125'lik artışla 1 milyon 618 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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