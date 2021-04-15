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Türkiye yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye Antep fıstığı ihraç etti

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 80 ülkeye 36 milyon 845 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye Antep fıstığı ihraç etti
AA

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 90 milyon 471 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde Antep fıstığı satışından 21 milyon 288 bin dolarlık gelir elde edilirken bu yılın aynı döneminde 80 ülkeye yapılan ihracat yüzde 73 arttı ve 36 milyon 845 bin dolarlık gelir sağlandı.

Yılın ilk çeyreğinde Hollanda, Cezayir, Malezya, Japonya, Fas, Umman, Dubai, Belçika, İspanya, Avusturya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 80 ülkeye 3 bin 394 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Antep fıstığı ihracatında ilk sırayı 661 bin tonla İtalya aldı. Bu ülkeyi 629 bin tonla Almanya ve 254 bin tonla İsrail izledi.

- "İnşallah yıl sonuna kadar rekor düzeye ulaşır"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, Türkiye'de fıstık ağacı bakımından en yüksek sayıya ve üretime sahip kentin Şanlıurfa olduğunu, geçen yıl da bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Dünya genelinde etkili olan salgına rağmen Şanlıurfa'daki çiftçilerin üretimden vazgeçmediklerini, tarla ve bahçelerinden ayrılmadıklarını belirten Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2020 yılında fıstık ihracatında 100 ülkeye ürün göndermeyi başarmıştı. Geçen yıl üreticilerimiz yüksek ürün aldılar, bu ürünlerini yurt dışına gönderebilirlerse eğer ülkeye büyük bir döviz girdisi sağlamış olacaklar. 2021 yılının ilk üç ayındaki ihracat rakamlarının yüksek olması sevindirici, inşallah yıl sonuna kadar bu rekor düzeye ulaşır. Pandemi nedeniyle üreticilerimiz fıstıklarını istedikleri fiyattan satamadılar, bu onları biraz üzdü. Eğer bu ürünleri ihracata gönderebilirsek üreticilerimiz de hak ettikleri kazancı sağlamış olurlar."

- Lisanslı fıstık deposu hazırlığı

Kızıldemir, Şanlıurfa'ya özgü lezzeti ve kalitesiyle ön plana çıkan fıstık olan "keten köyneği"nin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Üreticilerimiz tarlalarına keten köyneğini dikiyorlar, kentteki fıstık ağacı sayımız her geçen gün artıyor." diyen Kızıldemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak kentimize lisanslı fıstık deposu kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Mehmet Kaya ve meclis üyelerimiz bu konuda yoğun mesai harcıyorlar, deponun projesini hazırladık. Kaynak arayışını da tamamlarsak bu depoyu üreticilerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

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