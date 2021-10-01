Yunanistan ile istişari görüşmeler 6 Ekim'de gerçekleşecek 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin 63. turunun 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63. turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.