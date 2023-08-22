Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 CEV Avrupa Şampiyonası - Voleybol Haberleri

Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 CEV Avrupa Şampiyonası - Voleybol Haberleri

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2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar başlıyor. Turnuvaya olağanüstü bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına dair ayrıntılar...