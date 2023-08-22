Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Yunanistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda oynadığı ilk 3 maçı da kazanmayı başaran millilerimiz, galibiyet serisini Yunanistan karşısında da sürdürmek istiyor. İşte, voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar başlıyor. Turnuvaya olağanüstü bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına dair ayrıntılar...
TÜRKİYE YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 24 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.
TÜRKİYE YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Yunanistan milli voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 9
2- Almanya / 6
3- Azerbaycan / 3
4- Çekya / 3
5- İsveç / 3
6- Yunanistan / 3
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt