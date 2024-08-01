4x200 Kadın Bayrak Takımımız, Paris 2024'te elemeleri geçemedi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.
Giriş: 01.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:57
Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.
Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ