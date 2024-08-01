4x200 Kadın Bayrak Takımımız, Paris 2024'te elemeleri geçemedi

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.

Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.