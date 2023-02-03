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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gençlerle birlikte inşa edeceklerini belirterek, "Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır" dedi

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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na gönderdiği video mesajda, 15 ilde 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının yedincisinin tamamlandığını belirtti.

Kış kamplarının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanları tebrik eden Erdoğan, 30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam eden kamplarda, benzer ilgi alanlarına sahip gençlerin bir araya geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kamplarda arkeolojiden kış sporlarına, dijital iletişimden güzel sanatlara, mühendislikten psikoloji ve edebiyata kadar geniş bir yelpazede eğitim aldığını vurguladı.

Kamp vesilesiyle gençlerin hem daha önce ziyaret etmediği şehirleri gezme hem de akademik ve entelektüel birikimini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler büyük bir kardeşlik hanesi oluşturarak dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Sizleri Batı'dan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat, TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu kamp dönemini yeni dostluklar kurmak, yeni beceriler kazanmak suretiyle verimli bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum.

Biz de ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden dolayı son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatınız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyor, kamplarımıza konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.

Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarısıyla tanıştırmışsak, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak, inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

7. Tematik Kış Kamplarının gençler için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kamplara katılan gençlere sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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