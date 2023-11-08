Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Diğer "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi - Diğer Haberleri

        "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi

        İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde düzenlenen çalıştay sonuç raporlarının okunmasıyla tamamlandı.

        Çalıştayda "Spor, gençlik, teknoloji, eğitim, yönetim ve sağlık" olmak üzere altı konu başlığında gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye Yüzyılı’nda gençlik ve spor, tüm yönleriyle ele alındı.

        Spor komisyonunun sonuç raporunda yerel spor politikalarının oluşturulması önerisi yer alırken, eğitim komisyonunun sonuç raporunda spora yönelik derslere okul öncesi dönemden başlanılmasına, sağlık komisyonunun sonuç raporunda sporun sağlıktaki önleyici rolüne, teknoloji komisyonunun sonuç raporunda yapay zekanın önemine, yönetim komisyonunun sonuç raporunda ise stratejik yönetime değinildi.

        Son olarak gençlik komisyonunun sonuç raporunda ise beslenme, eğitim, barınma, istihdam, bağımlılık ve hareketsiz yaşam konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı