"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi - Diğer Haberleri

"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi - Diğer Haberleri

"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" sona erdi.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde düzenlenen çalıştay sonuç raporlarının okunmasıyla tamamlandı.

Çalıştayda "Spor, gençlik, teknoloji, eğitim, yönetim ve sağlık" olmak üzere altı konu başlığında gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye Yüzyılı’nda gençlik ve spor, tüm yönleriyle ele alındı.

Spor komisyonunun sonuç raporunda yerel spor politikalarının oluşturulması önerisi yer alırken, eğitim komisyonunun sonuç raporunda spora yönelik derslere okul öncesi dönemden başlanılmasına, sağlık komisyonunun sonuç raporunda sporun sağlıktaki önleyici rolüne, teknoloji komisyonunun sonuç raporunda yapay zekanın önemine, yönetim komisyonunun sonuç raporunda ise stratejik yönetime değinildi.

Son olarak gençlik komisyonunun sonuç raporunda ise beslenme, eğitim, barınma, istihdam, bağımlılık ve hareketsiz yaşam konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.​​​​​​​