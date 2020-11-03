Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı hazır

AA

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 150 yıl önce Prof. Dr. Rudolf Ludwig Karl Virchow tarafından ilk kez dile getirilen "Tek Sağlık" kavramı, "halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha iyi politikalar, uygulamalar, araştırmalar ortaya koyabilmek adına farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çatı altında çalışmalarının gerekliliği" olarak tanımlanıyor.

Dünyada 2000'li yılların başında önem kazanan bu kavram çerçevesinde, 2016 yılında, 3 Kasım "Dünya Tek Sağlık Günü" olarak belirlendi. "Tek Sağlık Günü" ile insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine yönelik "Tek Sağlık" yaklaşımına duyulan ihtiyaca dikkat çekmek amaçlanıyor.

- Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kuruldu

Türkiye'de "Tek Sağlık" yaklaşımı kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile zoonotik hastalıkların kontrolüne yönelik çalışmalarda iş birliği içerisinde hareket edilebilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla koordinasyonu sağlamak amacıyla "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi" kuruldu.

Çeşitli kurum ve kuruluşun temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan komite, düzenli olarak bir araya gelerek zoonotik hastalıkların mevcut durumu ile kontrollerine yönelik strateji ve politikaları değerlendiriyor.

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin etkinliğini artırmak ve çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de halk sağlığı sorunu olan zoonotik hastalıklara yönelik alt kurullar oluşturuldu.

Komitenin önerisi ile insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıkların kontrolü ve önlenmesinde, "Tek Sağlık" yaklaşımı çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket ederek güçlerinin birleştirmesi amacıyla "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı" hazırlandı.

Eylem planıyla Türkiye'de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bütün meslek gruplarının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkı ve katılımıyla "Tek Sağlık" kavramı etrafında ortak mücadele anlayışıyla çalışmalar devam ediyor.