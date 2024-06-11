Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Katil öldürdüğü 15 yaşındaki genç kızın bedenine "Anana ipret olsun" diye yazı yazmıştı. Tecavüz ettikten sonra da öldürmüştü. Üstelik, görgü tanığı olan 9 yaşındaki küçük kızı da asmıştı. Cinayet korkunçtu. Ama çözülmeliydi. Katilin yakalanması cinayet masası için "Namus meselesi" olmuştu. Genç kızın üzerinde çıkan sperm örneği, kan örneği alınan şüpheliyle uyuştu. Ancak katil kayıplara karışmıştı. Polis onu yakalamak için Hollywood filmlerine taş çıkartan bir oyun oynadı. Oynanan oyun katil zanlısını ortaya çıkarttı. Yakalanan katil gerçeği öğrendiğinde şok geçirip çenesi tutuldu. Bu aynı zamanda Türkiye'de ilk kez DNA analizi ile çözülen çifte cinayet oldu. Yıllarca gündemde yer alan bu cinayet nasıl çözüldü? Bu sıra dışı cinayet dosyasına bakan cinayet uzmanı emekli polis memuru Halit Doğan ve olay yerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisi Naci Bayburt, ilk kez ortaya çıkan önemli detayları Habertürk'e anlattı.

        Giriş: 11.06.2024 - 07:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!