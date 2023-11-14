'Türkiye’de şirketlerin ömrü 25 yıl' Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), şirketlerin kurumsal itibarı ve kurumsal yönetim kültürünü, Büyük Kulüp ve TKYD üyeleri ile bir araya gelerek masaya yatırdı. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde gerçekleşen 'Kurumsal İtibarda Kurumsal Yönetimin Etkisi' başlıklı panelde konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, şirketlerin ruhlarını kaybetmeden kalıcı hale gelmeleri için çalıştıklarını belirtti. Saka, "Zaten bunu başarabilen şirketler uzun soluklu ve kurumsal olan şirketler haline geliyor. Türkiye'de şirketlerin ömrü ortalama 25 yıl. 25'i aşabilen ve kalıcı olabilen şirketlerde de kurumsallaşma önemli bir sorun" dedi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), “Şirketlerin Sürdürülebilirliği ve Kurumsal İtibarda Kurumsal Yönetimin Etkisi”ni konuşmak için Büyük Kulüp ve TKYD üyeleri ile bir araya geldi.

TKYD üyelerinin katılımına açık olarak Büyük Kulüp ev sahipliğinde düzenlenen panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD Danışma Konseyi Üyesi, Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar ve TKYD Danışma Konseyi Üyesi, Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin moderatörlüğünü ise Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, şirketlerin ruhlarını kaybetmeden kalıcı hale gelmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Zaten bunu başarabilen şirketler uzun soluklu, kurumsal olan, bugün iş dünyasında ortalama ömrü geçen şirketler haline geliyor. Çünkü Türkiye’de şirketlerin ömrü ortalama 25 yıl. 25’i aşabilen ve kalıcı olabilen şirketlerde de kurumsallaşma önemli bir sorun. 25 yıl bir şirketin normal şartlar altında tam kıvama geldiği, gerçekten işlerin oturduğu bir dönem. Birçok şirket 25 yılın altında bir sürede kayboluyor. Kurumsal yönetim en temel, en temel anlamıyla iyi yönetimdir" dedi.

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'DÜNÜN İYİ İŞLERİ BUGÜN HIZLA KAYBOLUYOR'

Kurumları, şirketleri bir kişi üzerinden, bir kişinin vermiş olduğu kararlar çerçevesinde değil, ortak akılla yürütmeye imkan tanıyacak şekilde sistemler üzerine inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Saka, "Kurumsal yönetim ortak aklı, tartışma ortamını, müzakere ortamını kurum içerisinde geliştiriyor. Hem siyasi, hem politik hem de ekonomik alanda çok farklı bir dönem içinden geçiyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı hayatımıza girdi. Dijitalleşme ve dönüşüm şirketlerimizin varlık sebeplerine etkiler hale geldi. İş modelleri değişiyor. Dünün iyi işleri bugün hızla ortadan kayboluyor. Dolayısıyla kurumların ortalama ömürleri daha da aşağı doğru iniyor" diye konuştu.

Saka, kurumsal yönetime harcanacak kaynak ve zamanın lüks olmadığını da vurgulayarak, "Artık bu bile şirketi ayakta tutmak için tek yeter şart değil" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARINIZ İLE İLGİLENİN'

TKYD Danışma Konseyi Üyesi ve Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar da, kurucu iradenin nasıl bir felsefeyle şirketi kurduğunun önemine değindi.

Acar, "Çünkü kendisinden sonra gelen kuşaklara da bu kültür sirayet ediyor. Ancak zaman içinde çevre faktörü şirket sahiplerini çok etkiliyor, şirket kurucuları ortak akıldan vazgeçip yalnızca kendi iradeleriyle kararlar verdiklerinde sorunlar başlayabiliyor.

Kültürün oluşturulması önemli, çünkü şirketler büyüdükçe paydaşlar artıyor. Hem bireysel hem de şirketler bazında mutlaka planlar olmalı çünkü hangi limana gideceğinizi bilmiyorsanız rüzgardan da faydalanamıyorsunuz" dedi.

Aile şirketlerinde ailenin yapısının da önemli olduğuna dikkat çeken Acar, "Patronlar şirketin kurucu iradesi ve işi büyütürken, çocuklarıyla yeterince ilgilenemiyor. Eğer şirketinizde ileride çocukların yönetimde olmasını istiyorsanız, ben çocuklarınızla ilgilenin derim. Çocuklar büyüdüğünde ebeveynleriyle bu iletişim kopukluğuyla bir mesafe oluyor. Onları bu sürece önceden hazırlamak ve aile anayasası vb. şeyleri çalışmak gerekiyor. Aile üyelerinin şirket hissedarı olarak kalmasında fayda var, aile fertleri şirketleri mutlaka yönetecek diye bir kural yok, birçok örnekte şirketleri profesyoneller yönetiyor" diye konuştu.

'ŞİRKETLER YENİ NESİLE ADAPTE OLABİLMELİ'

TKYD Danışma Konseyi Üyesi ve Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen, "Son dönemlerde teknolojide, enerjide yaşanan dönüşüm şirketlerin de dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarttı. Şu anda şirketler 20'inci yüzyıl, yöneticiler 20'inci yüzyıl, yönetenler geçen yüzyıldan, ama iş yaptığımız veya şirketi devredeceğimiz 21'inci yüzyıl insanları. Şirketi dönüştürüp, gelecek yüzyıla şirketi teslim etmek şu anda bugünkü şirketlerin temel görevi olmalı. Şirketler yeni nesle adapte olabilmeli, yeni makro koşullara, yeni teknolojilere, yeni rekabet koşullarına adapte olabilmeli" dedi.

'İŞTEKİ EN DEĞERLİ UNSUR İTİBAR'

Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen de, "Bizim işimiz gördüğümüzü anlatmak ve insanların deneyimlerini doğru şekilde kamuoyu ile paylaşabilmelerini sağlamak. Gazetecilikte geçirdiğim 29 yıl boyunca Türkiye'nin çok değerli isimleriyle ve çok değerli deneyimlerle sohbet etme fırsatı buldum. Hepsinin söylediği en önemli ortak söz itibarı korumak oldu. Yapılan işte en değerli unsur kamuoyundaki itibarı koruyabilmek" dedi.