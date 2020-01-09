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Radisson Hotel Group Türkiye’deki 25'inci otelini Sakarya'da açtı

Radisson Hotel Group markalarından Radisson Blu, yeni otelini Sakarya'da açtığını duyurdu. Radisson Hotel Group'un Türkiye'deki 25'inci tesisi olan Sakarya'daki otel hakkında konuşan Radisson Hotel Group Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Michel Stalport, "Türkiye’nin en önemli ve gelişen şehirlerinden birinde yer alan otelimiz, hem iş hem tatil amaçlı seyahat edenler için bir seçenek sunuyor" dedi

Radisson Hotel Group

Otel markası Radisson Blu, yeni otelinin Sakarya’da açıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Sakarya'nın Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden biri olmasının yanı sıra en dinamik ve hızla büyüyen illeri arasında da yer aldığı belirtildi.

Radisson Hotel Group Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Michel Stalport, "Türkiye’de işlettiğimiz ve yatırımı devam eden 16'ıncı Radisson Blu ve 27'inci Radisson Hotel Group oteli olan bu tesisle ülke çapındaki ağımızı kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en önemli ve gelişen şehirlerinden birinde, seçkin bir konumda yer alan otelimiz, hem iş hem tatil amaçlı seyahat edenler için bir seçenek sunuyor" dedi.

Radisson Blu'nun yeni tesisinde 139 oda ve süitin bulunduğu aktarılırken, otelde spor salonu ve fitness alanı, kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, buhar banyosu, saunanın yer aldığı bilgisi verildi.

Otelde ayrıca 800 metrekarelik toplantı ve etkinlik alanının da yer aldığı bildirildi.

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