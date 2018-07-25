Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yayınladığı Hasar Takip Merkezi verilerini derleyen Türkiye’nin online sigorta satış platformlarından Koalay.com, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde eksper raporuna konu olan hasarların yüzde 56,2’sini kasko ürünleri, yüzde 43,8’ini ise trafik ürünleri oluşturduğunu ve geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 12 artışla toplam 728 bin 685 hasar raporunun kayıtlara geçtiğini açıkladı.
KAZALARDA HASARIN ÇOĞU 3 BİN TL'NİN ÜZERİNDE
İHA'da yer alan habere göre; Şirketin incelediği Hasar Takip Merkezi verilerine göre, 2018’in ilk yarısında trafik sigortası kapsamında bildirilen hasar rapor adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 318 bin 886’a yükseldi. Kasko sigortası olan araçlarda rapor edilen hasar adedi ise yüzde 11 artışla 409 bin 799 oldu. Kaskoda 3 bin TL’den fazla hasarlarda tutulan rapor adedi 217 bin 724’e yükselirken, trafik sigortasında ise 92 bin 622’ya ulaştı.
Hem kasko hem de trafik sigortasında en fazla raporun 3 bin TL üzeri hasarlarda tutulduğuna dikkat çeken Koalay.com Türkiye CEO'su Bradley Du Chenne, "Şirketin Ocak-Haziran dönemindeki satış verilerini incelediğimizde trafik sigortası için ödenen ortalama prim 690 TL iken, kaskoda ortalama prim bin 75 TL oldu. Aslında sigorta primleri olası kaza risklerine karşı çok daha düşük seviyelerde. Kaza sonucu ortaya çıkan hasar bedeli, sigortası olmayan araç sahibinin kusurlu bulunması durumunda, kendisinden tazmin ediliyor ve araç sigortası primlerinin yanında çok daha büyük mali külfetlere yol açıyor".
"GÜVENCE HESABI'NDAN SİGORTASIZ ARAÇLARA 185 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI"
En fazla hasar alan araç grubunun otomobiller olduğunu belirten Du Chenne, "Trafik sigortası kapsamında tutulan 229 bin 811 rapor otomobillere ait, onu 45 bin 598 raporla kamyonetler takip ediyor. Kasko ürünlerinde ise otomobilde 317 bin 282, kamyonette 53 bin 123 rapor tutuldu. Araç sigortası olup da başvuru yapabilenler şanslı olanlar. Trafik sigortasız araçların karıştığı kazalarda, zarar gören kişilerin sigorta güvencesinden yoksun kalmaması için kurulan Güvence Hesabı’ndan ilk 6 ayda 3 bin 102 dosya için toplam 185 milyon TL ödeme yapıldı" dedi.
EN YÜKSEK HASAR ORTALAMASI YURT DIŞINDA VE BİTLİSTE
Yapılan açıklamaya göre; trafik hasar ortalaması en yüksek ilk 5 il; Hakkâri, Bitlis, Tunceli, Mardin ve Artvin olarak sıralandı. Trafik sigortasında otomobiller için dosya başı toplam maliyet Hakkari’de 8 bin 773 TL, Bitlis'te 7 bin 188 TL ve Tunceli’de 6 bin 291 TL oldu. Kaskoda hasar ortalaması en yüksek yurt dışında gerçekleşirken, onu Bitlis, Bingöl, Burdur ve Gümüşhane takip etti. Kaskoda otomobil için dosya başı toplam maliyet yurt dışında 28 bin 635 TL, Bitlis’te 16 bin 176 TL, Bingöl’de 15 bin 555 TL olarak kayıtlara geçti.
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