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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’den Pekin'deki Ar-Ge Merkezi'ne üst düzey ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye’den Pekin'deki Huawei Ar-Ge Merkezi'ne üst düzey ziyaret

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyareti kapsamında; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğindeki üst düzey Türk heyeti, Huawei'in Pekin'deki Ar-Ge merkezini ziyaret ederek şirketin ileri teknoloji çalışmalarını yakından inceledi. Heyet Huawei'in fintech, yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:21
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        Türkiye'den Pekin'de üst düzey ziyaret
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı temsilcileri de yer aldı. Heyet, Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi’nde Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Wang tarafından ağırlandı.

        Ziyaret boyunca heyet, Huawei'in Ar-Ge çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini yakından inceledi. Huawei'in dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut teknolojileri ve yeşil dönüşüm alanındaki projeleri, heyet üyelerine kapsamlı bir şekilde aktarıldı.

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        Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında, Türk heyeti ve Huawei yetkilileri üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yolculuğunda olası işbirlikleri değerlendirildi.

        Heyet üyeleri ayrıca, otonom araçlarla sürücüsüz sürüş deneyimi de yaşadı.

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