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Sadece tavuk but’tan ürettiği özel soslu döneriyle bütün Türkiye’nin vazgeçilmez lezzeti haline gelen Paşa Döner, şimdi de şubelerinde oluşturduğu yeni mimari konsept ile birlikte, kendi işletmesinin sahibi olmak isteyen yatırımcılara süreli bir fırsat sunuyor.

Türkiye genelinde 150’yi aşkın şubesiyle tavuk döner sunumunda ve satışında lider konumda bulunan Paşa Döner, 30 Haziran 2023 Tarihine kadar yapılacak olan bayilik başvurularından, yatırımcılarına katkı sağlamak adına 100.000 TL+Kdv olan Franchise isim hakkı bedeli alınmayacaktır.

Türkiye’nin tamamen yerli ve milli bir markası olan Paşa Döner, helal ürün standartlarına ve katı hijyen kurallarına uygun üretim yapıyor. Hem lezzeti hem de üst düzey standartları nedeniyle yıllardır en güvenilen ve en çok tercih edilen tavuk döner markası konumunda bulunmakta. Aynı zamanda Paşa Döner, dünya üzerinde kabul görmüş global bir standart olan; ‘Uluslararası Gıda Güvenliği (BRC)’ belgesine sahip Türkiye’de ki ilk döner firmasıdır.

Hemen Başvurun

https://donersan.com/franchise/