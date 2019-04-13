Management Centre Türkiye’nin düzenlediği merkezinde teknoloji olan, yönetim ve insan kaynakları kavramlarının iç içe geçtiği &Now Business&Tech Week için geri sayım başladı.
Dünyanın lider isimlerinin bir araya geldiği ve geleceğin liderlerine yeni yetenekler kazandıracak &NOW ile iş dünyası gelecekle buluşma fırsatı yakalayacak.
5 bin ziyaretçi hedefi ile 2 Mayıs Perşembe günü Volkswagen Arena’da başlayacak organizasyon kapsamında; İnsan Kaynakları Zirvesi, Dijital Liderlik Zirvesi, Future of Work Zirvesi, HR Tech Leaders ve Be Digital Yönetim Fuarı gibi etkinlikler ile gelecek iki gün boyunca derinlemesine dijital dönüşüm ele alınacak.
Geleceğe Nasıl Hazırlanacağız?
Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği’ 2018 raporuna göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak.Bu dönüşüme iş dünyasının nasıl hazırlanacağı, &NOW Business&Tech Week kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri olan “Hello HR” teması ile düzenlenecek 24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi’nde cevap bulacak.“Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” alt başlığında, değişen İK teknolojileri ve iş modelleriyle yeni dijital dünyada insanın konumlanmasının tartışılacağı zirvenin konuşmacılar arasında Richard Watson, Ian Bailie, Peter Wood, Lee Andrews, Alfonso Diez David, Di Macdonald, Andy Swann, Ghislaine Caulat, Paul Huges, Cenk Akıncılar, Fatih Uysal ve Tanyer Sönmezer gibi önemli isimler bulunuyor
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