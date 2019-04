İş-Yaşam

Management Centre Türkiye (MCT) tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek iş ve teknoloji haftası “&NOW Business&Tech Week” 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek. İnsan Kaynakları Zirvesi, Dijital Liderlik Zirvesi, Future of Work Zirvesi, HR Tech Leaders, Be Digital Yönetim Fuarı gibi pek çok etkinliği bünyesinde barındıran &NOW, bu sene katılımcılarına dijital dönüşümle yeni dünyanın kapılarını aralayacak

