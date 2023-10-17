Hamburgerseverler, çıtır tavukseverler, etçiyiz biz diyenler, pizza ve makarnayla mutluluğu yakalayanlar, döneri ve pideyi ustasından yiyenler Borsa İstanbul’da buluşuyor. Çatısı altında Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro® ve Subway® olmak üzere beş global marka, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® olmak üzere iki ulusal marka bulunan TAB Gıda, yüzde 20,09 oranına karşılık gelen 52 milyon 500 bin lot hissesini halka açıyor. Halka arz büyüklüğü, 6 milyar 825 milyon lira olarak hesaplandı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Kuruluşundan bu yana geride kalan 30 yılda, Türkiye’de sektörünün lideri konumuna ulaşan TAB Gıda, dünyanın farklı coğrafyalarında hem kendi markalarını yaratabilme hem de dünya markalarını yönetebilme ve geliştirebilme kabiliyeti kazandı.

Zengin ürün portföyü ile geniş mutfak tercihlerine hitap eden şirket, et, ekmek, patates başta olmak üzere birçok tedariki kendi içerisinde TFI Ekosistem Şirketleri aracılığıyla çözerek gücüne güç katıyor. Halka arzla birlikte yatırımcılarıyla birlikte büyümek için varolan TAB Gıda, halka arz gelirinin yüzde 40’ını yatırımların finansmanı, yüzde 25’ini yenilenebilir enerji yatırımları, yüzde 20’si finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, yüzde 15’i dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanılacak. TAB Gıda hisseleri, Borsa İstanbul’da #tabgd koduyla işlem görecek.

1994 tarihinde kurulan şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine 1995 yılında Burger King®’in Ana Franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket, 2006 yılında, portföyüne Sbarro® markasını ekleyerek İtalyan mutfağının zengin lezzetlerini Türk tüketicilerle buluşturdu. 2007 yılında Popeyes® markası ile, tavuk mutfağı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu, 2010 yılında ise, Arby’s® markasının Ana Franchise haklarını alarak, sektöre yeni ve çeşitli lezzetler katmaya devam etti. TAB Gıda, kendi markaları olan Usta Dönerci® markasını 2013 yılında ve Usta Pideci® markasını da 2019 yılında yaratarak Türk mutfağına özgü ürünleri portföyüne kattı. En son ise 2022 yılında dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri Subway®, TAB Gıda markaları arasına eklendi.

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* Euromonitor 2022 datasına göre TAB Gıda %26’lık gıda hizmet payı ile liderdir. (Çiğ köfte zincirleri hariçtir.)