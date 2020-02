Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması

Aynı anda karşılıklı sahnelerde, iki dev sanatçı… Red Bull SoundClash, yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlamaya geliyor. KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak karşılıklı sahnelerde Türkçe pop müziğinin iki büyük isminin karşı karşıya geleceği ve tüm süper güçlerini sergileyeceği bu düello, Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması olarak akıllara kazınacak. 17 Nisan'da gerçekleşecek büyük düelloda karşılaşacak Türkçe pop müziğinin iki dev isminin kim oldukları ise çok yakında açıklanacak.

Dört ayrı rauntta, sanatçılar bilinen şarkıları duyulmamış bir şekilde düzenleyecek ve kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştirecek. Seyircinin coşkusunu ise alkışmetre ölçecek.

İlk rauntta farklı yorum tarzları sahnede olacak. Sanatçılar, kendilerine ait olmayan farklı türdeki ortak bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacak.

İkinci turda iki sanatçı da birbirlerinin şarkılarını söyleyecek. Fakat bu sıradan bir cover performansı olmayacak. Zira her sanatçı önce kendi şarkısını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakibi şarkıyı nakarattan devralıp kendi tarzıyla tamamlayacak.

Üçüncü turda sanatçılar kendi şarkılarından üç tanesini seçip söyleyecek. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlayarak seslendirecek.

Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuğu sahneye davet edip birlikte performans sergileme şansına sahip. Belki de sürpriz konuğun katkısı geceye damga vuracak.