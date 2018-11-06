Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su
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Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su açıklandı: Pazarlama kadınlara emanet

Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su açıklandı. Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliği ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda kadınlar çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Araştırmaya göre CMO’ların yüzde 51’i kadın

06.11.2018 - 15:51 | Güncelleme:  

Araştırmaya göre CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 10,3 ünü yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 1,2’lik artış oranı, CMO’ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 25’i buluyor. Dijitalleşen dünyada müşteriyi doğru anlayarak etkin pazarlama yöntemleri geliştirmek için artık sadece pazarlama bilgisi yeterli değil. Zira CMO ile CTO/CIO rollerinin arasındaki farklılıklar giderek kapanıyor.

Etkin bir CMO’nun (Chief Marketing Officer – Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi) aynı zamanda data analizi/veri uzmanlığı gibi konulara da hakim olması gerektiği kabullenilmiş bir gerçek. Ancak pek çok şirket - marka, dijital teknolojilerin ortaya koyduğu yeni gerçeklerle başa çıkmaya hazır değil. İşte tam da bu süreçte CMO’ların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan “En Etkin 50 CMO” araştırması ile mercek altına alındı. Soruların hazırlanma sürecinden başlayarak titizlikle yürütülen araştırmanın küresel iş dünyasında pazarlama araçları ve kanalları çoğaldıkça rolleri genişleyen CMO’lar hakkında aydınlatıcı çıktıları bulunuyor.

Günümüz tüketim toplumu ve markalar arasında sürdürülebilir ilişkinin dayanak noktasında yer alan değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO’ların yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su belirlendi.

CMO’ların yüzde 51’i Kadın

Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.

Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 16,2 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 3,9 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 24 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.

Yüzde 60’ı yerli markalarda görev yapıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 10,3 ünü yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 1,2’lik artış oranı, CMO’ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 25’i buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun 30’unun Türkiye’de kurulmuş markalarda görev alıyor olması.

Listede kimler var

En Etkin 50 CMO listesinde Arçelik, Anadolu Efes, DYO, Eti, Fox, Garanti Ödeme Sistemleri, IKEA, Koçtaş, LC Waikiki, Mavi, Media Markt, Metro Market, Nestle, Petrol Ofisi, Penti, Procter & Gamble, TAB Gıda, Tadım, Teknosa, Türk Tuborg gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin pazarlama koltuğunda kadınlar oturuyor.

Ödüller 20 Kasım’da CMO Summit’te

En Etkin 50 CMO ödül töreni, 20 Kasım Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek CMO Summit 2018’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Zirve’ye; Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.

Boyner Grup CEO’su Cem Boyner’in açılış konuşmasını yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Turkcell CMO’su İsmail Bütün, Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, P&G Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu gibi isimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’de “Yönetim Perspektifinden CMO'nun Rolü,” “Değer Yönetim Karması: Pazarlama & Finans & Marka,” “Pazarlamada Davranış Mimarlığı” ve “Dijital Dönüşüm & Marketing 5.0” başlıkları masaya yatırılacak.

CMO Summit 2018 hakkında detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıntılı araştırma sonuçları, Fortune Dergisi’nin Kasım ayı sayısında yayımlandı.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

THY

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet Olmuştur

Metro Toptancı Market

Pazarlama ve Marka İletişim Grup Müdürü

Aylin Mutlu

Teknosa

Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı

Ayşegül Bahçıvanoğlu

Sur Yapı

Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Barış Ekener

Toyota Türkiye

Pazarlama Direktörü

Barış Erdim

Petrol Ofisi

CMO

Beril Alakoç Orhonoğlu

ETS Tur

CMO

Boğaç Göncü

Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

Filli Boya & Alligator Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Burak Basmacı

Fox Networks Group Türkiye

CMO

Burçin Gülşen

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu

Marka Direktörü

Cem Akkaş

Migros

Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi

Cem Lütfi Rodoslu

MediaMarkt Türkiye

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Çağanur Atay Uçtu 

Red Bull

CMO

Çağdaş Yaltı

LC Waikiki

Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür

Deniz Aktürk Erdem

Koçtaş

Pazarlama Direktörü

Ebru Darip

QNB Finansbank

Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı

Erkin Aydın

Avon Kozmetik

Ticari Pazarlama Direktörü

Esen Mestan Kocatürk

PepsiCo Türkiye

Kıdemli Pazarlama Direktörü, CMO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Evrim Şen

Karaca Şirketler Grubu

Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Galip Bağcı

Türk Telekom

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Dursun

Garanti Ödeme Sistemleri

Genel Müdür

Işıl Akdemir Evlioğlu

Procter & Gamble

Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü

İpek Ersavaş

Turkcell

CMO

İsmail Bütün

Unilever Türkiye

Ev Bakım ve Kişisel Bakım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Kamuran Uçar

Anadolu Efes

Global Pazarlama Direktörü

Kasia Özgen

Renault Mais

Pazarlama Direktörü

Levent Timur

Anadolu Sigorta

Genel Müdür Yardımcısı

M. Levent Sönmez

Penti

Pazarlama Direktörü

M. Pınar Lafçı Togay

DYO Boya Fabrikaları

Pazarlama Direktörü

Melek Soklangıç Dinçer

Uludağ İçecek

CMO

Murat Zengin

Unilever Türkiye

Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mustafa Seçkin

Mey Diageo Türkiye

Pazarlama Direktörü

Nejat Çiftçi

Türk Tuborg

Pazarlama Başkan Yardımcısı

Nilüfer Reisoğlu

Denizbank

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Oğuzhan Özark

Allianz Türkiye

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Okan Özdemir

CarrefourSA

CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Öner Çelebi

Ford

Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı

Özgür Yücetürk

Nestle Türkiye

İçecekler Genel Müdürü

Pınar Öney Bilsel

TAB Gıda

Pazarlama Genel Müdürü ve Reklam Üssü CEO

Seçil Demiralp

Nef

Satış ve Pazarlama Direktörü

Selçuk Çelik

IKEA

Pazarlama, Müşteri Hizmetleri ve Mağaza Kurulumdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Senem Sadıklar

Yapı Kredi Bankası

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Serkan Ülgen

Mavi

CMO

Serpil Berkan

Mercedes-Benz

Pazarlama ve Satış Direktörü

Şükrü Bekdikhan

Vestel

CMO

Tunç Berkman

Coca Cola

Pazarlama Direktörü

Yiğit Yokuş

Hepsiburada

CMO

Yüce Zerey

ETİ

Pazarlama Başkanı

Zeynep Dipçin Akdoğan

Tadım

Pazarlama Direktörü

Zeynep Göçmen

Arçelik

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Zeynep Yalım Uzun

 

 

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