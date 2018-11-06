Araştırmaya göre CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 10,3 ünü yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 1,2’lik artış oranı, CMO’ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor.



CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 25’i buluyor. Dijitalleşen dünyada müşteriyi doğru anlayarak etkin pazarlama yöntemleri geliştirmek için artık sadece pazarlama bilgisi yeterli değil. Zira CMO ile CTO/CIO rollerinin arasındaki farklılıklar giderek kapanıyor.



Etkin bir CMO’nun (Chief Marketing Officer – Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi) aynı zamanda data analizi/veri uzmanlığı gibi konulara da hakim olması gerektiği kabullenilmiş bir gerçek. Ancak pek çok şirket - marka, dijital teknolojilerin ortaya koyduğu yeni gerçeklerle başa çıkmaya hazır değil. İşte tam da bu süreçte CMO’ların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.



Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan “En Etkin 50 CMO” araştırması ile mercek altına alındı. Soruların hazırlanma sürecinden başlayarak titizlikle yürütülen araştırmanın küresel iş dünyasında pazarlama araçları ve kanalları çoğaldıkça rolleri genişleyen CMO’lar hakkında aydınlatıcı çıktıları bulunuyor.



Günümüz tüketim toplumu ve markalar arasında sürdürülebilir ilişkinin dayanak noktasında yer alan değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO’ların yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su belirlendi.



CMO’ların yüzde 51’i Kadın



Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.



Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 16,2 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 3,9 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 24 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.



Yüzde 60’ı yerli markalarda görev yapıyor



Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 10,3 ünü yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 1,2’lik artış oranı, CMO’ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 25’i buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun 30’unun Türkiye’de kurulmuş markalarda görev alıyor olması.



Listede kimler var



En Etkin 50 CMO listesinde Arçelik, Anadolu Efes, DYO, Eti, Fox, Garanti Ödeme Sistemleri, IKEA, Koçtaş, LC Waikiki, Mavi, Media Markt, Metro Market, Nestle, Petrol Ofisi, Penti, Procter & Gamble, TAB Gıda, Tadım, Teknosa, Türk Tuborg gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin pazarlama koltuğunda kadınlar oturuyor.



Ödüller 20 Kasım’da CMO Summit’te



En Etkin 50 CMO ödül töreni, 20 Kasım Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek CMO Summit 2018’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Zirve’ye; Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.



Boyner Grup CEO’su Cem Boyner’in açılış konuşmasını yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Turkcell CMO’su İsmail Bütün, Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, P&G Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu gibi isimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’de “Yönetim Perspektifinden CMO'nun Rolü,” “Değer Yönetim Karması: Pazarlama & Finans & Marka,” “Pazarlamada Davranış Mimarlığı” ve “Dijital Dönüşüm & Marketing 5.0” başlıkları masaya yatırılacak.



CMO Summit 2018 hakkında detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıntılı araştırma sonuçları, Fortune Dergisi’nin Kasım ayı sayısında yayımlandı.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO





THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur Metro Toptancı Market Pazarlama ve Marka İletişim Grup Müdürü Aylin Mutlu Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu Sur Yapı Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim Petrol Ofisi CMO Beril Alakoç Orhonoğlu ETS Tur CMO Boğaç Göncü Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. Filli Boya & Alligator Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Basmacı Fox Networks Group Türkiye CMO Burçin Gülşen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Marka Direktörü Cem Akkaş Migros Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu MediaMarkt Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu Red Bull CMO Çağdaş Yaltı LC Waikiki Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Deniz Aktürk Erdem Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın Avon Kozmetik Ticari Pazarlama Direktörü Esen Mestan Kocatürk PepsiCo Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü, CMO ve Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Şen Karaca Şirketler Grubu Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Işıl Akdemir Evlioğlu Procter & Gamble Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş Turkcell CMO İsmail Bütün Unilever Türkiye Ev Bakım ve Kişisel Bakım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Uçar Anadolu Efes Global Pazarlama Direktörü Kasia Özgen Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı M. Levent Sönmez Penti Pazarlama Direktörü M. Pınar Lafçı Togay DYO Boya Fabrikaları Pazarlama Direktörü Melek Soklangıç Dinçer Uludağ İçecek CMO Murat Zengin Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin Mey Diageo Türkiye Pazarlama Direktörü Nejat Çiftçi Türk Tuborg Pazarlama Başkan Yardımcısı Nilüfer Reisoğlu Denizbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi Ford Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk Nestle Türkiye İçecekler Genel Müdürü Pınar Öney Bilsel TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü ve Reklam Üssü CEO Seçil Demiralp Nef Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Çelik IKEA Pazarlama, Müşteri Hizmetleri ve Mağaza Kurulumdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senem Sadıklar Yapı Kredi Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen Mavi CMO Serpil Berkan Mercedes-Benz Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan Vestel CMO Tunç Berkman Coca Cola Pazarlama Direktörü Yiğit Yokuş Hepsiburada CMO Yüce Zerey ETİ Pazarlama Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun

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