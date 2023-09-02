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        Haberler Gündem Türkiyenin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'te konuştu

        Türkiyenin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'te konuştu

        Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST'te duygularını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:29
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        Türkiye'nin uzay yolcuları konuştu
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        Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı, "Ülkemizin irade koyduğu bu görev, sembolik olarak bizim ismimiz geçse de Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi. Bu, herkesin hikayesi ve herkesin sahip çıktığı, gururla taşıyacağı bir hikaye." dedi.

        Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geldikleri Ankara'da Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Alper Gezeravcı, 2023'te ABD'de başlayan eğitimlerine ilişkin bilgi vererek, Japonya ve Almanya'da da eğitimler aldıklarını ve devamında ABD'ye dönerek eğitimlerine devam edeceklerini anlattı.

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        Bugüne kadar uzay yolcularının giydiği kıyafetleri belgesellerde veya filmlerde gördüklerine işaret eden Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "Bu kıyafetler hep heybetli ve gözümüze farklı gelirdi. O kıyafetle buluştuğum gün, benim için çok farklı bir tecrübeydi. Bunun sadece bir kıyafet değil aslında yaşayan bir organizma olduğunu bizzat onu giyerek tecrübe etmek hakikaten sıra dışıydı. Bizim hayallerimiz bugüne kadar kısıtlıydı. Bugün TEKNOFEST'te hayalinin limiti olmayan ve bizden çok daha şanslı olan minik kardeşlerimizle buluşmak için buradayız. Hayallerinin sınırı bizler gibi kısıtlı olmayan kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz."

        Fırlatmanın 2023'ün sonu itibarıyla gerçekleştirileceğini dile getiren Gezeravcı, uzay yolculuğu görevine bireysel bakmadığının altını çizdi.

        Gezeravcı, "Ülkemizin irade koyduğu bu görev, sembolik olarak bizim ismimiz geçse de Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi. Bu, herkesin hikayesi ve herkesin sahip çıktığı, gururla taşıyacağı bir hikaye. Toplumun her kesiminden müşterek olarak ilgi görmek bizleri son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Gençlere, önlerindeki teorik alanların tamamına ilgi duymaları tavsiyesinde bulunan Gezeravcı, onlara entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri ve imkanları dahilinde en az bir dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        "BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA TEKNOFEST'E KATILMAK İÇİN BURAYA GELDİK"

        Tuva Cihangir Atasever de nisan 2023'ten itibaren ABD'de yoğun bir eğitime başladıklarını belirterek, fırlatmayı gerçekleştirmede rolü bulunan paydaşların ilgili kurumların tesislerinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçtiklerini anlattı.

        Fırlatmaya kadar yoğun eğitim temposunun devam edeceğini vurgulayan Atasever, "Dünyanın farklı yerlerinde eğitimlerimiz devam ediyor. Buradan önce Almanya'da eğitim programına katılmak için bulunmuştuk. Şimdi bir günlüğüne de olsa TEKNOFEST'e katılmak için buraya geldik. Yarın da ABD'ye geri dönüp eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

        Atasever, eğitimlerin tamamının kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, bu eğitimleri almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk 2 insan olduklarının altını çizdi.

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        Bunun büyük bir şans ve gurur olduğunu vurgulayan Atasever, şunları söyledi:

        "Eğitimlerdeki teknik bilgilere maruz kalmak, daha sonrasında ülkemizde insanlı uzay programının gelişmesine katkı sağlayacak olmak tarifi güç bir gurur kaynağı. Çocukken, büyüyünce astronot olmak gibi bir hayalim yoktu. Mayıs 2022'de ilk defa bir Türk astronotun seçim sürecinin başlanacağını öğrendiğimde şüphe etmeden başvurdum. Hayal etmiyordum ama o yola girdikten sonra büyük bir kararlılıkla devam ettim."

        "UZAY, BENİM TAHAYYÜL EDEBİLECEĞİM EN HEYECAN VERİCİ MACERA ALANI"

        Gençlere, ilgi duydukları alan neyse ona sıkı sıkıya sarılmalarını tavsiye eden Atasever, iddialı hayaller kurmanın, daha sonra bunları kararlı hedeflere dönüştürmenin önemine işaret etti.

        Atasever, projedeki asıl görevlerinin tam olarak TEKNOFEST'te bulunmakla örtüştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Gençleri heyecanlandırmak ve ülkemizin çıktığı bu yolun tek seferlik bir adım olmaması, bir maratona dönüşmesi için edindiğimiz bilgileri onlara aktarmak, onları heyecanlandırmak, umutlandırmak için varız. Bütün gayemiz bu. Türkiye, oldukça zor dönemlerden geçti. Depremle başlayan süreçte insanların gerçekten moral ve motivasyona ihtiyacı var. Uzay, benim tahayyül edebileceğim en heyecan verici macera alanı. Bu heyecanımızı bu ümidimizi gençlerimize çocuklarımıza aktarmak öncelikli görevimiz."

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #TEKNOFEST
        #Alper Gezeravcı
        #Tuva Cihangir Atasever
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