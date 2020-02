Türkiye İtibar Endeksi (TİE) sonuçları açıklandı. 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin ve ekonominin lokomotifi 50 farklı sektörde Türkiye'nin itibarlı kurum ve markaları belirlendi

Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, saha çalışmaları İMGLOBAL araştırma şirketince yapılan TİE için 72 ilde 12 bin kişinin aradığı, yaklaşık 60 soru yöneltilen ve 120 bin dakika telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen TİE’de bu yıl yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığı belirtildi.

Endekse göre pek çok kurum Ulusal İtibar Ligi’nde derece ve yerini korurken bazı kurumlar alt sıralara düştü, bazıları ise zirveye yükseldi. Araştırmada ilgi çeken sonuçlardan biri de daha önceki yıllarda TİE Radarı’na girmemiş kurum ve markaların bu yıl girmesi, daha önceki yıllarda radar giren hatta derece alan markaların bu yıl araştırmanın radarı dışında kalması oldu.

“Türkiye’nin En İtibarlı” ilk 20 ve sektörlerdeki ilk 10 marka alfabetik sıralamaya göre şunlar;

Türkiye genel listesi: AB Grup Holding, Adidas, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Boyner, Erensan, Ford, Koç Holding, LC Waikiki, Mavi, Profilo Sabancı, Samsung, Torku, Turkcell, Ülker, Vestel, Zara

Akaryakıt: Aytemiz, Bp, Do, Kadoil, Lokoil, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Soil, Total

Beyaz eşya: Arçelik, Ariston, Beko, Bosch, Fakir, LG, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel

Bebek bakım ürünleri: Can Bebe, Dalin, E-Bebek, Johnsons Baby, Molfix, Nivea, Prima, Sebamed, Sleepy, Uni Baby

Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Vakıfbank, Yapı kredi, Ziraat Bankası

Elektrikli ev aletleri: Arçelik, Arzum, Bosch, Fakir, Philips, Profilo, Siemens, Simbo, Tefal, Vestel

Enerji: Aksa, Boğaziçi Elektrik, BOTAŞ, Duracell, Enerjisa, Gediz, Sabancı, TEDAŞ, Vestel, Zorlu

Restoran: 4mevsim, 7mehmet, Aksa, Alabora, Big Chef, Hacıbaba, Huqqa, Köroğlu, Menekşe, Oba Restaurant

Döner Restoranı: Aspava, Bay Döner, Günaydın, Hacıbaba, HD İskender, Kaşıbeyaz, Köfteci Ramiz, Kolcuoğlu, Konyalı, Kule

Fast food restoranı: Burger-King, Dominos, Mc Donalds, Pasaport Pizza, Pidecim, Pizza Pizza

Beyaz et restoranı: Tavuk Dünyası

Holdingler: Ağaoğlu, Akman, Bozlu, Doğuş Grup, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İnşaat: Ağaoğlu, Enka, Köroğlu, Limak, Nef, Rönesans, Sabancı, Sur Yapı, TOKİ, Zorlu

Otomobil: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo

E-ticaret sitesi: Ali Express, Amazon, Çiçeksepeti, Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Moda Nisa, Modaselvim, N11, Sahibinden.com, Trendyol

Süpermarket: A101, Bim, Çağdaş, Çağrı, Carrefour, Happy Center, Metro, Migros, Şok, Yunus

Hazır giyim perakende: Armani, Bershka, Beymen, Boyner, Defacto, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara

Elektronik perakende: Ali Express, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Vestel

Sigorta: Aksa, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Avivasa, Ergo, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Koç Allianz, Sompo Japan

Otel: Anemon, Dedeman, Hilton, Radisson, Ramada, Rixos, Shereton, Tarabya Otel, Titanic, Wow

Turizm operatörü: Abatur, Ets, Has, Joly, Metro, Pamukkale, Tatil.com, Tatilbudur, Tatilsepeti, Trivago

İşlenmiş gıda: Banvit, Coşkun, Dardanel, Maret, Namet, Pınar, Şahin, Tat, Torku, Ülker

Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Loreal Paris, Mac, Maybeline, Nivea, Oriflame, Watsons

Şekerleme ve çikolata: Eti, Haribo, Kent, Milka, Nestle, Pelit, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

Süt ürünleri: Dimes, Dost, İçim, Mis, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, Yörükoğlu

Takı ve ziynet: Altın Kaynak, Altınbaş, Altınsoy, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Pandora, Swarovski, Takı Dünyası, Zen

Unlu mamuller: Halk Ekmek, Kara Fırın, Melko, Ova, Piyale, Simit Sarayı, Sinangil, Söke, Torku, Uno

Hava ulaşımı: Anadolu Jet, Atlas Global, Atlas Jet, Emirates, Katar Airlines, Onur Airlines, Pegasus, Qatar Airlines, Sunexpress, THY

Kara ulaşımı: Has Tur, İstanbul Seyahat, Kamil Koç, Metro, Nilüfer, Özdiyarbakırlılar, Pamukkale, Ulusoy, Van Gölü, Zafer Turizm

Erkek giyim: Altınyıldız, Beymen, Damat, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Pierre Cardin, Sarar, Zara

Kadın giyim: ADL, Armine, Bershka, Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Vakko, Zara

Çocuk giyim: Defacto, Fulla Moda, H&M, Kanz, Kids, Koton, LC Waikiki, Minico, Panço, Zara

Çocuk giyim perakende: Ayakkabı Giyim Sanayi, Boyner, Civil, E-Bebek, Şok

Spor giyim: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo

Ayakkabı perakende: Ayakkabı Dünyası, Barçın, Deichman, Flo, Gencallar, Markapark, Yeşil Kundura

Spor ayakkabı: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo

Klasik ayakkabı: Bambi, Desa, Derimod, Dockers, Elle, Greyder Elle, Hotiç, Hummerjack, İnci, Kemal Tanca, Zara

PVC kapı ve pencere sistemleri: Adopen, Fıratpen, Pakpen, Pidosen, Pimapen, Winhause

Boya: ÇBS, Dyo, Favori, Filli Boya, Jotun, Marshall, Permolit Boya, Polisan

Seramik: Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Kalebodur, Kütahya, Seramiksan, Turkuaz Seramik, Vitra

İnşaat Sektörü Perakende: Bauhaus, İnan yapı, Koçtaş, Tekzen

Hafif ticari araç: Bmc, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

Otobüs: İsuzu, İveco, Mercedes, Mitsubishi, Neoplan, Otokar, Temsa

Otomobil Lastiği: Lassa, Petlas, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Continental, Dunlop, Konlas

Mobilya: Alfemo, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek, Doğtaş, Enza Home, İkea, İstikbal, Kelebek, Yataş

Ev tekstili: Bellona, English Home, İkea, İstikbal, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç, Trendyol, Zara Home

Şampuan: Bioblas, Blendax, Clear, Dove, Elidor, Elseve, Gliss, Head And Shoulders, İpek, Pantene

Ev temizlik ürünleri: Abc, Ace, Ariel, Bingo, Cif, Domestos, Fairy, Mark, Omomatik, Pril

Çamaşır deterjanı: Abc, Alo, Ariel, Bingo, Boron, Fairy, Finish, Omomatik, Persil, Tursilmatik

Kamyon / Tır: Bmc, Cat, Ford, Man, Renault, Scania, Volvo

Kredi kartı: Akbank, Axess, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Maksimum, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası