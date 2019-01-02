Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular başladı. Amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçıların hayata bakış açılarını yansıttığı yarışmaya 13 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek.

İlk düzenlendiği 2007 yılından bugüne kadar 15 binden fazla kadının 62 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı. Amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılara açık olan yarışmaya başvurular üzerinden yapılabiliyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlenen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e, ‘Hayata Dair’ temasıyla 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafı ile katılabiliyor.

Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçısı Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Haluk Çobanoğlu ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.

Sonuçları 3 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 7.000 TL, ikincisi 5.000 TL, üçüncüsü 3.000 TL ödül alırken 3 eser de 1000 TL değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Ayrıca sergileme alan eser sahipleri 350 TL ödül kazanacak.

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