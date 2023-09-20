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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Türkiye’nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı" - İş-Yaşam Haberleri

        "Türkiye’nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

        Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından, Goldman Sachs ev sahipliğinde ABD'nin New York kentinde düzenlenen 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper "Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüzyıla başlarken, şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki; iş dünyası perspektifinde, Türkiye'nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:30
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        "Türkiye'nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı"
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        Sabancı Holding'in açıklamasına göre, Cenk Alper, "Büyümeye Öncülük Eden Türk Özel Sektörü” panelinde değerlendirmelerde bulundu.

        Alper, konuşmasında, Türkiye’nin dinamik ekonomisi ile dayanıklı ve çevik iş dünyasına vurgu yaparak, "Yatırım stratejilerimizde bugüne kadar Türkiye’yi hep önceliklendirdik, önceliklendirmeye de devam edeceğiz. Bunun nedeni bizim sadece Türkiye’de kurulmuş olmamız değil. Yarattığı büyüme fırsatları, nüfusu ve coğrafi konumuyla, ülkemizin muhteşem bir potansiyeli olduğuna inanmamız. Bugün dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmasının ya da yeni yatırımlar planlamasının temel nedeni de bu. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüzyıla başlarken, şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki; iş dünyası perspektifinde, Türkiye’nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Biz de Sabancı olarak, bu dönemde, kararlı yatırımlarımız ve sürdürülebilir yaşamı önceliklendiren yaklaşımımızla ülkemize, insanımıza değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye’nin dünya tedarik zincirindeki rolünün son dönemde ciddi şekilde arttığını aktaran Alper, şunları kaydetti:

        "Türkiye, stratejik konumu sayesinde, özellikle enerji arz güvenliği açısından Avrupa Birliği’nin çok önemli bir partneri olabilir. Burada Türkiye’nin ortaya koyacağı başarı, kendi sınırlarının ötesinde, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de geleceği açısından son derece büyük bir öneme sahip.

        Biz de Sabancı Topluluğu olarak, enerji ve iklim teknolojileri alanında kararlı şekilde büyümeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Topluluk olarak, Türkiye’de enerjiye yapacağımız yatırım tutarı 6,2 milyar dolar seviyesinde. Bunu somut bir örnekle açıklamam gerekirse; Türkiye’de önümüzdeki 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek her üç rüzgar ve güneş santralinden biri Sabancı imzası taşıyacak."

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