“Türkiye’nin toplam makarna ihracatının yüzde 65’i Güneydoğu’dan” Güneydoğu Anadolu bölgesinde yılın ilk 9 ayı sonunda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Güneydoğu'nun toplam ihracatının üçte birini gerçekleştiren hububatçılar, aylık 300 milyon dolar ihracat ortalamasını aşarak bölge ihracatındaki liderliğini korudu. 9 aylık dönemde sektörün ihracatını miktar bazında yüzde 31,2 yükselten bölgedeki işletmeler ihracat gelirlerini ise yüzde 8,6 oranında artırmayı başardı. Bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünler makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu. Bölgenin aynı dönemdeki makarna ihracatı 450 milyon doları geçti.

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Makarna ihracatçılarından biri olan Türkiye'nin bu alandaki markalarının Gaziantep’te faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunları söyledi:

Makarna ithal etmek isteyen ülkeler için Türkiye, akla ilk gelen seçeneklerden biri. Sahip olduğumuz kaliteli buğdayı yüksek teknolojili tesislerde işleyerek rekabetçi fiyatlarla ihraç edebilen bir ülkeyiz. Bu alandaki en güçlü rakibimiz İtalyanlar, Avrupa’daki ve bölgenin önemli tedarikçisi Kanada’daki kuraklık ve kötü hava koşulları nedeniyle bir süredir makarnalık buğday bulmakta zorlanıyor. Dünyaca ünlü İtalyan markaları çareyi Türkiye'den durum buğdayı ithalatında arıyor. Küresel gıda arzında önemli bir yeri olan Türkiye’nin toplam makarna ihracatının yüzde 65’ten fazlasını durum buğdayının ana vatanı Güneydoğu’da faaliyet gösteren işletmeler yapıyor. Bölgede işlediğimiz ürünlere farklı coğrafyalardan büyük talep olduğundan firmalarımız makarna ihracatından ayda ortalama 50 milyon dolar gelir sağlıyor.”

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"MAKARNA, TÜRKİYE'YE SENEDE 1 MİLYAR DOLARA YAKIN GELİR SAĞLIYOR"

Hububat sektörünün ihraç kalemlerinden birinin makarna olduğunu belirten Kadooğlu, buğdayın işlendiğinde katma değerinin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Güneydoğu Anadolu’dan ihracatta KG başı ortalama fiyatlarımız buğday ununda 0,42 dolar seviyesinde iken; bu oran irmikte 0,50 doları, bulgurda 0,55 doları, makarnada ise 0,64 doları buluyor. Dış piyasada Türkiye’ye senede 1 milyar dolara yakın gelir sağlayan makarnanın, iç tüketimdeki payı da düşünüldüğünde sektörün ekonomik büyüklüğü daha net görülüyor. On binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörde, özellikle Gaziantep’teki yatırımların etkisiyle üretim tesislerimiz mevcut talepten fazlasını sağlayabilecek kapasitede. Ayçiçek yağı ve buğday unu gibi, çok güçlü olduğumuz diğer ürün gruplarıyla birlikte makarnamızı da yurt dışından ikili görüşmelere gelen misafirlerimize kapsamlı şekilde tanıtıyoruz. Dünyanın önde gelen süpermarketlerinin raflarında ve restoranlarının mutfaklarında, ilerleyen dönemde Türk makarnasını daha fazla göreceğiz.”

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Yıllara Göre Makarna İhracatı (milyon dolar)

Yıl Türkiye toplamı Güneydoğu Anadolu 2020 785,7 587,5 2021 780,2 588,1 2022 967,0 654,9 2023 – 9 ay 678,0 450,3