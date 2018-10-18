Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı. Buna göre; 2018 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalışla 226,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 20,6 oranında azalışla 551,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -461,7 milyar dolar iken 2018 Ağustos sonunda -324,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında azalışla 88,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 13 oranında artışla 86,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,6 oranında artışla 44,6 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 49,3 oranında azalışla 99,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 24,2 oranında azalarak 131,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 53,1 oranında azalışla 24,4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 58,7 oranında azalışla 12,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,1 artışla 47,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalarak 320,6 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artışla 37 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 21,9 oranında azalarak 10,3 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 oranında azalışla 90,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında artışla 109,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.





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