Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Türkiye’ye gelecek olan INJI’den samimi açıklamalar

        Türkiye’ye gelecek olan INJI’den samimi açıklamalar

        10 Ekim'de Ankara'da, 11 Ekim'de İzmir'de ve 12 Ekim İstanbul'da Global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı INJI, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni EP'si 'We Good'de yer alan 'Sexy 4Ever' adlı şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye gelecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        10 Ekim’de Ankara’da, 11 Ekim’de İzmir’de ve 12 Ekim İstanbul’da Global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı INJI, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni EP’si 'We Good'de yer alan 'Sexy 4Ever' adlı şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Parça aynı zamanda INJI’nin, yaşlanmaya yönelik toplumsal baskılara cesur tepkisi ortaya koyuyor…

        'We Good', yani 'Biz iyiyiz'... Bu EP’nin konusu, beni en sıkıntılı ve en kaygılı dönemlerimde kurtaran bir bakış açısıyla ilgili. EP’de öne çıkan parçalardan 'Sexy 4Ever', yani sonsuza kadar seksi. Bu şarkıyı dünyaca ünlü efsanevi dans müziği sanatçısı Nile Rodgers’la yaptım. Nile Rodgers, Daft Punk’ın Random Access Memories albümünden tanıdığımız o efsanevi gitarları çalan gitarist, sanatçı ve kendisi 71 yaşında parıltılı ceketlerlerle dünyayı turneleyen bir efsane. Şarkının konusu aslında benim hissettiğim ve eminim bütün kadınların hissettiği yaşlanmak ile ilgili olan anksiyete. Bizim toplumun üzerine koyduğu “zaman geçiyor, yaşlanıyorsun, sadece bir yaşa kadar sen değerlisin.” gibi saçma sapan bir baskı var kadınların üzerinde ve ben bu baskıyla, bu anksiyeteyle başa çıkmak için “biliyor musun ben

        sonsuza kadar seksiyim, sanane” diye bir şarkı yapmak istedim. Özellikle müzik endüstrisine ilk girdiğim zamanlarda Los Angeles’a çalışmaya geldiğimde bu hisle çok karşılaştım. Bu beni çok zorladı ve bu kaygıyla başa çıkmak için tam tersini söyleyen bir şarkı yazdım. Şarkı pozitif, afirmasyonlarla dolu.

        Diyorum ki, ben 80 yaşında da aynı böyle mutlu, aynı böyle kahkaha ile gülen enerjik ve hayata karşı seksi bir kadın olacağım. Burada tabii ki bahsettiğimiz seksi fiziksel olarak demiyorum ama hayata karşı bir enerji ve iç güvenden bahsediyorum…

        Kuzey Amerika, İngiltere, Türkiye ve Avrupa’da toplamda 22 şehirde müzikseverlerle buluşacak olan INJI, BKM Organizasyonu ile 10 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall’de, 11 Ekim İzmir Ooze Venue’de ve 12 Ekim’de İstanbul Dorock XL/ Kadıköy’de olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #INJI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda