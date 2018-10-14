Türkiye’ye IMF’de görev
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Türkiye, IMF’de icra direktörü oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıkladı. Albayrak, Twitter hesabından bu görevi yürütecek Dr. Raci Kaya'ya başarılar diledi

14.10.2018 - 12:40 | Güncelleme:  

Uluslararası Para Fonu ( IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında önemli görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bali'de Yeni Ekonomi Programı'nın sunumunu yaptıklarını belirten Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi.

DEVLERLE BİREBİR GÖRÜŞME

Albayrak, "Bali'de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi. Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum" dedi.

FONLARLA TOPLANTI YAPILDI

Bali'de G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Albayrak, ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile toplantı yaptı. Bu toplantılarda özellikle Yeni Ekonomi Programı ve küresel yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artıracak politikalar masaya yatırıldı. Bali'de ayrıca Bankalar Birliği tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, Türkiye'de sektörü daha da güçlendirmek için atılacak adımlar paylaşıldı.


 

 

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Yorumlar 7
  • Misafir 16 dakika önce
    Bu görevi twitter hesabından mı yürütecek ?
  • Misafir 17 dakika önce
    imf den para almayacağız derken imf nin başına geçtik yine bir operasyon var komedi gibi
  • Misafir 19 dakika önce
    imf altyapısı hazır :)
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